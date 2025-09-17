В Україні викрили масштабні зловживання у лісовій сфері: збитки у понад 700 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило на Прикарпатті та Дніпропетровщині масштабні зловживання у лісовій сфері, що завдали збитків на понад 700 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що починаючи з 2022 року керівництво «Кутського лісгоспу» організовувало незаконні видачі лісорубних квитків. Це дозволило проводити масові рубки в Національному природному парку «Гуцульщина» без необхідних дозволів та лімітів. Через це було знищено понад 13 тисяч дерев на площі майже 200 гектарів, а збитки для держави перевищили 697 млн грн.

Ще один епізод стосується колишнього директора «Делятинського лісгоспу», який підписав чотири незаконні квитки на суцільні рубки. Через це у двох лісництвах було вирубано 775 дерев різних порід, що завдало шкоди на понад 3,3 млн грн.

Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Також на Дніпропетровщині працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику однієї з філій ДП «Ліси України», який допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення «Мости» на території Кам’янського району.

В ДБР зауважують, що будь-яка вирубка там можлива лише за спеціальними дозволами, однак посадовець цього не проконтролював і допустив незаконну видачу лісорубних квитків. У результаті було знищено насаджень на суму понад 6,9 млн грн.

Колишньому очільнику лісгоспу загрожує до 5 років позбавлення волі.

Масштабна корупція в "Лісах України"

ДБР розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.

Нещодавно працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.

Правоохоронці перевіряють причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України".

У липні суд взяв під варту керівника ДП "Ліси України", призначивши заставу майже 91 мільйон гривень. Посадовця затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні на 7,87 мільйона гривень. Генеральним директором ДП "Ліси України" є Юрій Болоховець.