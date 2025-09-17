В Украине разоблачили масштабные злоупотребления в лесной сфере: убытки на 700 млн грн

Государственное бюро расследований разоблачило в Прикарпатье и Днепропетровщине масштабные злоупотребления в лесной сфере, нанесшие ущерб более чем на 700 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГБР.

Отмечается, что начиная с 2022 года, руководство «Кутского лесхоза» организовывало незаконные выдачи лесорубных билетов. Это позволило проводить массовые рубки в Национальном природном парке Гуцульщина без необходимых разрешений и лимитов. Из-за этого было уничтожено более 13 тысяч деревьев на площади почти 200 гектаров, а ущерб для государства превысил 697 млн грн.

Еще один эпизод касается бывшего директора «Делятинского лесхоза», подписавшего четыре незаконных билета на сплошные рубки. Из-за этого в двух лесничествах было вырублено 775 деревьев разных пород, что нанесло ущерб более чем на 3,3 млн грн.

Все фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также на Днепропетровщине работники ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из филиалов ГП «Леса Украины», допустившему незаконную вырубку деревьев в ландшафтном заказнике местного значения «Мосты» на территории Каменского района.

В ГБР отмечают, что любая вырубка там возможна только по специальным разрешениям, однако чиновник этого не проконтролировал и допустил незаконную выдачу лесорубных билетов. В результате были уничтожены насаждения на сумму более 6,9 млн грн.

Бывшему главе лесхоза грозит до 5 лет лишения свободы.

Масштабная коррупция в "Лесах Украины"

ГБР расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".

Недавно сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему хищения древесины, в которой фигурируют работники государственных предприятий "Леса Украины" и "ЛИАЦ". В рамках производства 13 лицам доложено о подозрении.

Правоохранители проверяют причастность еще более 80 работников ГП "Леса Украины".

В июле суд взял под стражу руководителя ГП "Леса Украины", назначив залог почти 91 миллион гривен. Чиновник задержал ДБР по подозрению в незаконном обогащении на 7,87 миллиона гривен. Генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.