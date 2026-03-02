Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Хищение 68 млн грн: владельцу облэнерго объявили подозрение за миллионную зарплату

гривны
68 млн грн могли быть использованы в защиту энергетики Сумской области / Depositphotos

Прокуроры разоблачили схему в энергокомпании на Сумщине, где вместо защиты энергообъектов 68 миллионов гривен вывели на "зарплату" подсанкционному владельцу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2020-2024 годов предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 68 млн грн.

Эти средства, как отмечают в ведомстве, могли быть ориентированы на усиление защиты энергетической инфраструктуры Сумской области.

Детали дела

Следствие установило, что один из владельцев компании, к которому в 2025 году решением СНБО были применены санкции, фиктивно назначили на руководящую должность с аномальными условиями труда.

Он получал 1 млн грн заработной платы ежемесячно за дистанционный формат работы с погрузкой всего около 4 часов в неделю.

Такой размер выплат в 5-7 раз превышал максимально допустимые нормы, определенные НКРЭКУ для работников этого общества.

Схема позволяла обогащаться в обход выплаты дивидендов государству, владеющему частью акций компании.

Подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах) уведомлено бенефициарного собственника, финансового директора, а также бывшего и действующего руководителя компании.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ по оперативному сопровождению СБУ.

Фото 2 — Хищение 68 млн грн: владельцу облэнерго объявили подозрение за миллионную зарплату

Напомним, во время ремонта Трипольской ТЭС должностные лица частных компаний завладели более 50 млн грн государственных средств из-за схемы с фиктивными тендерами и завышенными ценами. Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении, двое находятся под домашним арестом, еще трем суд может избрать меру пресечения с залогом по 51 млн грн каждому.

Автор:
Татьяна Бессараб