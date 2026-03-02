Хищение 68 млн грн: владельцу облэнерго объявили подозрение за миллионную зарплату

Прокуроры разоблачили схему в энергокомпании на Сумщине, где вместо защиты энергообъектов 68 миллионов гривен вывели на "зарплату" подсанкционному владельцу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2020-2024 годов предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 68 млн грн.

Эти средства, как отмечают в ведомстве, могли быть ориентированы на усиление защиты энергетической инфраструктуры Сумской области.

Детали дела

Следствие установило, что один из владельцев компании, к которому в 2025 году решением СНБО были применены санкции, фиктивно назначили на руководящую должность с аномальными условиями труда.

Он получал 1 млн грн заработной платы ежемесячно за дистанционный формат работы с погрузкой всего около 4 часов в неделю.

Такой размер выплат в 5-7 раз превышал максимально допустимые нормы, определенные НКРЭКУ для работников этого общества.

Схема позволяла обогащаться в обход выплаты дивидендов государству, владеющему частью акций компании.

Подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах) уведомлено бенефициарного собственника, финансового директора, а также бывшего и действующего руководителя компании.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер. Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ по оперативному сопровождению СБУ.

Напомним, во время ремонта Трипольской ТЭС должностные лица частных компаний завладели более 50 млн грн государственных средств из-за схемы с фиктивными тендерами и завышенными ценами. Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении, двое находятся под домашним арестом, еще трем суд может избрать меру пресечения с залогом по 51 млн грн каждому.