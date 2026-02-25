В Одессе разоблачили схему на 21 млн грн во время закупок питания для светофоров

В Одессе правоохранители разоблачили схему завладения более 20,7 млн грн бюджетных средств при закупках блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организатором сделки был директор частного предприятия, фактически контролировавший группу компаний. К реализации схемы он привлек должностных лиц коммунального учреждения СМЭП Одесского горсовета, адвоката и руководителей еще двух фирм.

В течение 2024 года подконтрольные структуры систематически выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам. Во время обысков правоохранители изъяли черновую документацию, расчет стоимости и материалы, свидетельствующие о согласовании цен между участниками.

Прокуроры Одесская областная прокуратура сообщили о подозрении семи лицам, среди которых двое должностных лиц коммунального учреждения, владелец группы компаний, два директора предприятий, адвокат и сотрудник одной из фирм.

Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Суд избрал подозреваемым меры пресечения, один из должностных лиц отстранен от должности.

Заметим, что в прошлом году 501,2 млн. грн. прошли через публичные закупки, где участники в 32 тендерах имели подтвержденные связи между собой.