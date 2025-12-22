На 32 тендерах "между своими" провели 501 млн грн в 2025 году: детали

501,2 млн грн в этом году прошли через публичные закупки, где у участников в 32 тендерах были подтверждены связи между собой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

32 тендера "между своими"

Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что сама идея тендеров должна исключить злоупотребления и коррупционные риски, в некоторых закупках до сих пор выиграют компании, связанные между собой через собственников или конечных бенефициаров. Закон допускает такие соглашения только в случаях, когда доля связанности не больше 25%.

В части случаев это может быть простое совпадение или формально не нарушающая закон корпоративная структура.

Но "Опендатабот" проявил прямую связанность между участниками и победителем на уровне от 25% и более в 32 таких закупках на 501,2 млн грн, что является грубым нарушением Закона Украины "О публичных закупках".

Кто нарушает законодательство

Открывает тройку лидеров таких закупок тендер на 468,3 млн грн от "Укрнафты", в котором участвовала компания БК "Укрбурсервис" и "Спецмехсервис", владелицы которых имеют еще одну совместную компанию - " Нефтегазэкология". Формально это выглядит как конкуренция двух разных участников, но фактически они могут являться элементами одной бизнес-группы, разыгрывающей тендер "в семье".

Вторая по размеру проблемная закупка – на 10,4 млн грн. Здесь связанными между собой оказались компания " Спецкран" и ОП "ХЕАЗ". Оба бизнеса имеют одного и того же совладельца.

Третья самая большая закупка с противозаконными связями - на 4,7 млн грн. В тендере принимали участие только 2 частных предприятия ЧП " Полтавское" и ЧП "Бориспольское", имеющие одного владельца.

Аналитики подчеркивают, что есть еще 19 закупок на 256,3 млн грн, которые были поделены на лоты. В этих процедурах компании с подтвержденными связями участвовали в разных лотах одного тендера.

"Формально это не нарушение закона, ведь каждый лот считается отдельным предметом закупки. В то же время по сути ситуация выглядит так же: связанные компании одновременно работают в рамках одной закупки, что создает дополнительные риски для реальной конкуренции", - подчеркивают в "Опендатабот".

Почему это проблема и что говорит Закон? ​

Украинское законодательство требует от заказчика закупки отклонять предложения, если участники связаны между собой. Если заказчик видит, что участники имеют общих собственников, находятся под контролем или связаны через семейные или служебные отношения, он должен отказать такому участнику в участии в процедуре и отклонить его тендерное предложение даже во время действия военного положения.

Упрощенные закупки разрешены только для небольших сумм — до 100 тыс. грн. для товаров и услуг, до 200 тыс. грн. для текущего ремонта и до 1,5 млн. грн. для работ. А также в случаях оборонных и тайных закупок или необходимости.

Заметим, что Антимонопольный комитет Украины регулярно разоблачает заговоры на публичных закупках. Недавно регулятор оштрафовал более чем на 50 млн. грн. компании, которые согласовывали свое поведение во время торгов на закупку лесных услуг, медицинских материалов и электросчетчиков. Такие нарушения являются основанием для отстранения от участия в тендерах на три года.