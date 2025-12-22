На 32 тендерах "між своїми" провели 501 млн грн цьогоріч: деталі

501,2 млн грн цього року пройшли через публічні закупівлі, де учасники у 32 тендерах мали підтверджені зв’язки між собою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

32 тендери "між своїми"

Аналітики зауважують, що попри те, що сама ідея тендерів має виключити зловживання та корупційні ризики, у деяких закупівлях досі виграють компанії, пов’язані між собою через власників або кінцевих бенефіціарів. Закон допускає такі угоди лише у випадках, коли частка пов’язаності не більша за 25%.

У частині випадків це може бути простий збіг чи корпоративна структура, що формально не порушує закон.

Але "Опендатабот" вияв пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні від 25% і більше у 32 таких закупівлях на 501,2 млн грн, що є грубим порушенням Закону України "Про публічні закупівлі".

Хто порушує законодавство

Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн від "Укрнафти", у якому брали участь компанія БК "Укрбурсервіс" та "Спецмехсервіс", власниці яких мають ще одну спільну компанію — "Нафтогазекологія". Формально це виглядає як конкуренція двох різних учасників, але фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи, яка розігрує тендер "у сім’ї".

Друга за розміром проблемна закупівля — на 10,4 млн грн. Тут пов’язаними між собою виявились компанія "Спецкран" та ВП "ХЕАЗ". Обидва бізнеси мають одного й того ж співвласника.

Третя найбільша закупівля з протизаконними зв’язками — на 4,7 млн грн. У тендері брали участь лише 2 приватні підприємства ПП "Полтавське" та ПП "Бориспільське", що мають одного власника.

Аналітики підкреслюють, що є ще 19 закупівель на 256,3 млн грн, які були поділені на лоти. У цих процедурах компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера.

"Формально це не є порушенням закону, адже кожен лот вважається окремим предметом закупівлі. Водночас по суті ситуація виглядає так само: пов’язані компанії одночасно працюють у межах однієї закупівлі, що створює додаткові ризики для реальної конкуренції", - підкреслюють в "Опендатабот".

Чому це проблема і що каже Закон? ​

Українське законодавство вимагає від замовника закупівлі відхиляти пропозиції, якщо учасники є пов’язаними особами між собою. Якщо замовник бачить, що учасники мають спільних власників, перебувають під спільним контролем або пов’язані через сімейні чи службові відносини, він має відмовити такому учаснику в участі в процедурі та відхилити його тендерну пропозицію навіть під час дії воєнного стану.

Спрощені закупівлі дозволені лише для невеликих сум — до 100 тис. грн для товарів і послуг, до 200 тис. грн для поточного ремонту та до 1,5 млн грн для робіт. А також у випадках оборонних та таємних закупівель чи нагальної потреби.

Зауважимо, Антимонопольний комітет України регулярно викриває змови на публічних закупівлях. Нещодавно регулятор оштрафував більш ніж на 50 млн грн компанії, які узгоджували свою поведінку під час торгів на закупівлю лісових послуг, медичних матеріалів та електролічильників. Такі порушення є підставою для відсторонення від участі в тендерах на три роки.