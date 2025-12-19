АМКУ викрив три змови на торгах і оштрафував компанії на понад 50 млн грн

Антимонопольний комітет України ухвалив три рішення щодо змов на публічних закупівлях. Компанії, які узгоджували свою поведінку під час торгів на закупівлю лісових послуг, медичних матеріалів та електролічильників, оштрафували загалом більш ніж на 50 млн грн. Такі порушення є підставою для відсторонення від участі в тендерах на три роки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Про рішення АМКУ

Першим рішенням Антимонопольний комітет України визнав, що компанії ТОВ "Крєон" та ТОВ "Тандкм Вуд" порушили законодавство про захист економічної конкуренції, узгодивши свою поведінку під час участі в торгах. Йдеться про закупівлі лісозаготівельних і лісокультурних послуг, які у 2025 році проводила філія "Столичний лісовий офіс" державного підприємства "Ліси України". Загальна очікувана вартість цих торгів перевищувала 69 млн грн.

Під час розслідування Комітет дійшов висновку, що замість реальної конкуренції компанії діяли скоординовано. Зокрема, було зафіксовано спільність економічних інтересів, узгоджений розподіл трудових ресурсів, а також підготовку тендерних пропозицій у тісній взаємодії. Такі дії призвели до спотворення результатів торгів.

За участь у змові АМКУ оштрафував ТОВ "Крєон" та ТОВ "Тандем Вуд" на загальну суму 3,84 млн грн.

Другим рішенням Антимонопольний комітет України встановив змову між компаніями ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" та ТОВ "Астор Медікал" під час участі у державних закупівлях. Порушення стосувалися 12 тендерів на постачання витратних матеріалів для процедур гемодіалізу та гемодіафільтрації, які проводилися у 2022–2023 роках. Загальна очікувана вартість закупівель перевищувала 78 млн грн.

Під час розслідування Комітет дійшов висновку, що компанії діяли узгоджено та фактично усували конкуренцію між собою. Їхня поведінка під час підготовки та подання тендерних пропозицій була скоординованою, що вплинуло на результати торгів.

За порушення конкурентного законодавства АМКУ наклав на компанії штрафи на загальну суму понад 35,9 млн грн.

Антимонопольний комітет України також встановив змову між компаніями ТОВ "Албат" та ТОВ "Нік" під час закупівлі лічильників для АТ "Полтаваобленерго" у 2024 році. Під час торгів компанії діяли узгоджено, що призвело до фактичного усунення конкуренції та спотворення результатів закупівлі.

За порушення конкурентного законодавства АМКУ наклав на учасників змови штраф у розмірі понад 10,4 млн грн.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», компаніям може бути відмовлено в участі у тендерах, якщо протягом останніх трьох років вони притягувалися до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів закупівель.

