Понад 2 млн грн штрафу: АМКУ виявив порушення на ринку валютних РРО

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) оштрафував виробника реєстраторів розрахункових операцій ТОВ “Завод Резонанс” та продавця ПП “Касові системи та технології” на 2,8 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби АМКУ.

Штраф АМКУ

Як встановив комітет, виробником відповідних РРО є ТОВ "Завод Резонанс". У період із січня 2019 року до листопада 2021 року компанія реалізовувала свою продукцію через ПП "Касові системи та технології", з яким перебувала у відносинах контролю відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

У період із листопада 2021 року по березень 2024 року ТОВ "Завод Резонанс" самостійно продавало небанківським фінансовим установам РРО для проведення валютно-обмінних операцій.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що такі установи можуть використовувати виключно РРО, внесені до Держреєстру, які зареєстровані, опломбовані та працюють у фіскальному режимі.

Реєстратори розрахункових операцій (РРО), внесені до Держреєстру для інших сфер, можна використовувати для валютно-обмінних операцій лише після оновлення ПЗ. РРО ТОВ "Завод Резонанс" пройшли перевірку та внесені до Держреєстру, підтверджуючи статус офіційного виробника.

АМКУ встановив, що ТОВ "Завод Резонанс" та ПП "Касові системи та технології" порушили закон про захист економічної конкуренції, встановлюючи необґрунтовані ціни та застосовуючи різні умови до рівнозначних угод.

Комітет визнав це зловживанням монопольним становищем і наклав штраф у розмірі 2,8 млн грн.

