Более 2 млн грн штрафа: АМКУ выявил нарушения на рынке валютных РРО

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал производителя регистраторов расчетных операций ООО “Завод Резонанс” и продавца ЧП “Кассовые системы и технологии” на 2,8 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы АМКУ.

Штраф АМКУ

Как установил комитет, производителем соответствующих РРО является ООО "Завод Резонанс". В период с января 2019 года по ноябрь 2021 года компания реализовывала свою продукцию через ЧП "Кассовые системы и технологии", с которым находилась в отношениях контроля в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции.

В период с ноября 2021 по март 2024 года ООО "Завод Резонанс" самостоятельно продавало небанковским финансовым учреждениям РРО для проведения валютно-обменных операций.

При рассмотрении дела АМКУ установил, что такие учреждения могут использовать исключительно РРО, внесенные в Госреестр, зарегистрированные, опломбированные и работающие в фискальном режиме.

Регистраторы расчетных операций (РРО), внесенные в Госреестр для других сфер, можно использовать для валютно-обменных операций только после обновления ПО. РРО ООО "Завод Резонанс" прошли проверку и внесены в Госреестр, подтверждая статус официального производителя.

АМКУ установил, что ООО "Завод Резонанс" и ЧП "Кассовые системы и технологии" нарушили закон о защите экономической конкуренции, устанавливая необоснованные цены и применяя разные условия к равнозначным соглашениям.

Комитет признал это злоупотреблением монопольным положением и наложил штраф в размере 2,8 млн грн.

Напомним, АМКУ признал действия двух фармацевтических компаний - ООО "Глэдфарм ЛТД" и ООО "Илан Фарм" - нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей.