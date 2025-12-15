АМКУ выявил нарушение конкуренции в Правилах рынка электроэнергии: что известно

Антимонопольный комитет Украины предоставил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязательные для рассмотрения рекомендации по положениям Правил рынка электрической энергии. В АМКУ считают, что действующие нормы предоставляют оператору системы передачи чрезмерные полномочия и создают риски непрозрачного и дискриминационного применения на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы АМКУ.

О дискриминационных положениях

АМКУ установил, что пункт 1.5.14 Правил рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ, позволяет оператору системы передачи в одностороннем порядке возобновлять договоры об урегулировании небалансов для всех участников балансирующей группы стороны, которая нарушает правила, противоречит законодательству о защите экономической конкуренции.

ЧАО НЭК "Укрэнерго" является единственным оператором системы передачи и администратором расчетов на украинском рынке электроэнергии.

"Отсутствие в Правилах рынка четкого и исчерпывающего перечня требований... предоставляет оператору системы передачи в роли администратора расчетов право на собственное усмотрение определять такие требования непрозрачным и дискриминационным способом", - отмечает прессслужба.

Наделение НКРЭКУ оператора системы передачи правом односторонне возобновлять договоры об урегулировании небалансов для всех участников балансирующей группы, не выполняющей требования Правил рынка, без четкого перечня таких требований, создает риск непрозрачного и дискриминационного применения этого права . Это позволяет по своему усмотрению возобновлять договоры для одних участников группы и отказывать в обновлении для других, даже за нарушение одинаковых правил.

Указанное может приводить к созданию НКРЭКУ условий для совершения оператором системы передачи в качестве администратора расчетов нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

В целях обеспечения конкуренции, развития предпринимательства и предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет предоставил НКРЭКУ обязательные для рассмотрения рекомендации:

установить в Правилах рынка четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда оператор системы передачи в качестве администратора расчетов обязан в одностороннем порядке возобновлять договора об урегулировании небалансов между оператором и участниками рынка, входящих в балансирующую группу стороны, ответственной за баланс.

Отметим, группа из 11 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №14282, предусматривающий масштабную реформу НКРЭКУ : усиление независимости регулятора, полную ротацию состава комиссии в течение года и прозрачный конкурс на новые должности с участием международных партнеров.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.