В Раде зарегистрировали законопроект о полной "перезагрузке" НКРЭКУ

Рада зарегистрировала законопроект о "перезагрузке" НКРЭКУ

8 декабря группа из 11 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №14282, предусматривающий масштабную реформу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.

Как сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Андрей Жупанин, документ разрабатывался по консультациям с Секретариатом Энергетического Сообщества. Предложения международных партнеров учтены в тексте законопроекта.

Законопроект предлагает три основных направления реформирования энергорегулятора.

Полная ротация состава. Все действующие члены НКРЭКУ будут заменены в течение 12 месяцев в три этапа. Это решение стало реакцией на призыв высшего руководства страны о перезагрузке энергосектора после скандала с Галущенко.

интернациональный контроль отбора. Конкурсный отбор новых членов комиссии усовершенствуют с участием представителей Европейской комиссии и Энергетического Сообщества. Процедура оценки кандидатов станет более прозрачной и эффективной.

Институциональная независимость. Регулятор получит больше полномочий в распоряжении человеческими и финансовыми ресурсами, что должно усилить его автономность от политического влияния.

Принятие реформы является обязательным требованием Меморандума с Международным валютным фондом, а также предусмотрено программой Ukraine Facility – инструментом финансовой поддержки ЕС для Украины.

По состоянию на 8 декабря законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Среди 11 соавторов документа – депутаты Максим Хлапук, Анатолий Костюх, Олег Семинский, Анастасия Радина, Инна Совсун, Владимир Цабаль, Роман Грищук, Роксолана Пидласса, Ярослав Железняк и Алексей Мовчан.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.