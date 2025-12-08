Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Готівковий курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Раді зареєстрували законопроєкт про повне "перезавантаження" НКРЕКП

НКРЕКП
Рада зареєструвала законопроєкт про "перезавантаження" НКРЕКП

8 грудня група з 11 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14282, який передбачає масштабну реформу Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на карту законопроєкту.

Як повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Андрій Жупанин, документ розроблявся за консультаціями із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Пропозиції міжнародних партнерів враховані в тексті законопроєкту.

Законопроєкт пропонує три основні напрямки реформування енергорегулятора.

Повна ротація складу. Усі діючі члени НКРЕКП будуть замінені протягом 12 місяців у три етапи. Це рішення стало реакцією на заклик вищого керівництва країни щодо перезавантаження енергосектору після скандалу з Галущенком.

Міжнародний контроль відбору. Конкурсний відбір нових членів комісії удосконалять за участі представників Європейської комісії та Енергетичного Співтовариства. Процедура оцінювання кандидатів стане прозорішою та ефективнішою.

Інституційна незалежність. Регулятор отримає більше повноважень у розпоряджанні людськими та фінансовими ресурсами, що має посилити його автономність від політичного впливу.

Прийняття реформи є обов'язковою вимогою Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а також передбачене програмою Ukraine Facility – інструментом фінансової підтримки ЄС для України.

Станом на 8 грудня законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Серед 11 співавторів документа – депутати Максим Хлапук, Анатолій Костюх, Олег Семінський, Анастасія Радіна, Інна Совсун, Володимир Цабаль, Роман Грищук, Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Олексій Мовчан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.