У Раді зареєстрували законопроєкт про повне "перезавантаження" НКРЕКП

8 грудня група з 11 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14282, який передбачає масштабну реформу Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на карту законопроєкту.

Як повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Андрій Жупанин, документ розроблявся за консультаціями із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Пропозиції міжнародних партнерів враховані в тексті законопроєкту.

Законопроєкт пропонує три основні напрямки реформування енергорегулятора.

Повна ротація складу. Усі діючі члени НКРЕКП будуть замінені протягом 12 місяців у три етапи. Це рішення стало реакцією на заклик вищого керівництва країни щодо перезавантаження енергосектору після скандалу з Галущенком.

Міжнародний контроль відбору. Конкурсний відбір нових членів комісії удосконалять за участі представників Європейської комісії та Енергетичного Співтовариства. Процедура оцінювання кандидатів стане прозорішою та ефективнішою.

Інституційна незалежність. Регулятор отримає більше повноважень у розпоряджанні людськими та фінансовими ресурсами, що має посилити його автономність від політичного впливу.

Прийняття реформи є обов'язковою вимогою Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, а також передбачене програмою Ukraine Facility – інструментом фінансової підтримки ЄС для України.

Станом на 8 грудня законопроєкт передано на розгляд керівництву Верховної Ради. Серед 11 співавторів документа – депутати Максим Хлапук, Анатолій Костюх, Олег Семінський, Анастасія Радіна, Інна Совсун, Володимир Цабаль, Роман Грищук, Роксолана Підласа, Ярослав Железняк та Олексій Мовчан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.