Уряд ініціював масове перезавантаження наглядових рад енергетичних та оборонних компаній

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень значної частини наглядових рад ключових державних енергетичних підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд ініціював невідкладне припинення повноважень наглядових рад шести ключових енергетичних компаній:

ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Українські розподільні мережі" , АТ "Енергетична компанія України", АТ "Оператор ринку", АТ "Українські енергетичні машини".

Окрім цього Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

Також, уряд доручив Міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. Прем'єр-міністерка зазначила, що очікує регулярних звітів про виконання цього доручення.

За словами Свириденко, перезавантаження наглядових рад є важливим кроком, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії.

Нагадаємо, за кілька годин до цього президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.