Правительство инициировало массовую перезагрузку наблюдательных советов энергетических и оборонных компаний

Кабинет министров принял решение о прекращении полномочий значительной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство инициировало безотлагательное прекращение полномочий наблюдательных советов шести ключевых энергетических компаний:

ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Украинские распределительные сети" , АО "Энергетическая компания Украины", АО "Оператор рынка", АО "Украинские энергетические машины".

Кроме того, Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны до конца декабря.

Также правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Премьер-министр отметила, что ожидает регулярных отчетов о выполнении этого поручения.

По словам Свириденко, перезагрузка наблюдательных советов является важным шагом, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.

Напомним, за несколько часов до этого президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.