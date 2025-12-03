Запланована подія 2

Правительство инициировало массовую перезагрузку наблюдательных советов энергетических и оборонных компаний

правительство
Правительство инициировало массовую перезагрузку наблюдательных советов / Юлия Свириденко

Кабинет министров принял решение о прекращении полномочий значительной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство инициировало безотлагательное прекращение полномочий наблюдательных советов шести ключевых энергетических компаний:

  1. ООО "Оператор ГТС Украины",
  2. ПАО "Центрэнерго",
  3. АО "Украинские распределительные сети" ,
  4. АО "Энергетическая компания Украины",
  5. АО "Оператор рынка",
  6. АО "Украинские энергетические машины".

Кроме того, Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны до конца декабря.

Также правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Премьер-министр отметила, что ожидает регулярных отчетов о выполнении этого поручения.

По словам Свириденко, перезагрузка наблюдательных советов является важным шагом, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.

Напомним, за несколько часов до этого президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко