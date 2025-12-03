- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство инициировало массовую перезагрузку наблюдательных советов энергетических и оборонных компаний
Кабинет министров принял решение о прекращении полномочий значительной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических предприятий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Правительство инициировало безотлагательное прекращение полномочий наблюдательных советов шести ключевых энергетических компаний:
- ООО "Оператор ГТС Украины",
- ПАО "Центрэнерго",
- АО "Украинские распределительные сети" ,
- АО "Энергетическая компания Украины",
- АО "Оператор рынка",
- АО "Украинские энергетические машины".
Кроме того, Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны до конца декабря.
Также правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Премьер-министр отметила, что ожидает регулярных отчетов о выполнении этого поручения.
По словам Свириденко, перезагрузка наблюдательных советов является важным шагом, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.
Напомним, за несколько часов до этого президент Владимир Зеленский заявил о масштабной кадровой перезагрузке в ключевых государственных энергетических компаниях и поручил правительству провести аналогичное обновление в оборонной сфере. Полномочия значительной части действующих наблюдательных советов будут прекращены уже сегодня.