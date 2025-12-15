АМКУ виявив порушення конкуренції у Правилах ринку електроенергії: що відомо

Антимонопольний комітет України надав Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обов’язкові до розгляду рекомендації щодо положень Правил ринку електричної енергії. У АМКУ вважають, що чинні норми надають оператору системи передачі надмірні повноваження та створюють ризики непрозорого й дискримінаційного застосування на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби АМКУ.

Про дискримінаційні положення

АМКУ встановив, що пункт 1.5.14 Правил ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП дозволяє оператору системи передачі в односторонньому порядку поновлювати договори про врегулювання небалансів для всіх учасників балансуючої групи сторони, яка порушує правила, суперечить законодавству про захист економічної конкуренції.

ПрАТ НЕК "Укренерго" є єдиним оператором системи передачі та адміністратором розрахунків на українському ринку електроенергії.

"Відсутність в Правилах ринку чіткого та вичерпного переліку вимог... надає оператору системи передачі у ролі адміністратора розрахунків право на власний розсуд визначати такі вимоги у непрозорий та дискримінаційний спосіб", - наголошує пресслужба.

Наділення НКРЕКП оператора системи передачі правом односторонньо поновлювати договори про врегулювання небалансів для всіх учасників балансуючої групи, яка не виконує вимоги Правил ринку, без чіткого переліку таких вимог, створює ризик непрозорого та дискримінаційного застосування цього права. Це дозволяє на власний розсуд поновлювати договори для одних учасників групи та відмовляти в поновленні для інших, навіть за порушення однакових правил.

Зазначене може призводитидо створення НКРЕКП умов для вчинення оператором системи передачі у ролі адміністратора розрахунків порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

З метою забезпечення конкуренції, розвитку підприємництва та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет надав НКРЕКП обов’язкові до розгляду рекомендації:

встановити у Правилах ринку чіткий та вичерпний перелік випадків, коли оператор системи передачі у ролі адміністратора розрахунків зобов’язаний в односторонньому порядку поновлювати договори про врегулювання небалансів між оператором та учасниками ринку, які входять до балансуючої групи сторони, відповідальної за баланс.

Зазначимо, група з 11 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14282, який передбачає масштабну реформу НКРЕКП: посилення незалежності регулятора, повну ротацію складу комісії протягом року та прозорий конкурс на нові посади за участі міжнародних партнерів.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.