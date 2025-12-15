Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ виявив порушення конкуренції у Правилах ринку електроенергії: що відомо

Електроенергія
АМКУ звернув увагу НКРЕКП на непрозорі норми Правил ринку / Freepik

Антимонопольний комітет України надав Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обов’язкові до розгляду рекомендації щодо положень Правил ринку електричної енергії. У АМКУ вважають, що чинні норми надають оператору системи передачі надмірні повноваження та створюють ризики непрозорого й дискримінаційного застосування на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби АМКУ.

Про дискримінаційні положення

АМКУ встановив, що пункт 1.5.14 Правил ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП дозволяє оператору системи передачі в односторонньому порядку поновлювати договори про врегулювання небалансів для всіх учасників балансуючої групи сторони, яка порушує правила, суперечить законодавству про захист економічної конкуренції.

ПрАТ НЕК "Укренерго" є єдиним оператором системи передачі та адміністратором розрахунків на українському ринку електроенергії.

"Відсутність в Правилах ринку чіткого та вичерпного переліку вимог... надає оператору системи передачі у ролі адміністратора розрахунків право на власний розсуд визначати такі вимоги у непрозорий та дискримінаційний спосіб", - наголошує пресслужба.

Наділення НКРЕКП оператора системи передачі правом односторонньо поновлювати договори про врегулювання небалансів для всіх учасників балансуючої групи, яка не виконує вимоги Правил ринку, без чіткого переліку таких вимог, створює ризик непрозорого та дискримінаційного застосування цього права. Це дозволяє на власний розсуд поновлювати договори для одних учасників групи та відмовляти в поновленні для інших, навіть за порушення однакових правил.

Зазначене може призводитидо створення НКРЕКП умов для вчинення оператором системи передачі у ролі адміністратора розрахунків порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

З метою забезпечення конкуренції, розвитку підприємництва та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет надав НКРЕКП обов’язкові до розгляду рекомендації:

встановити у Правилах ринку чіткий та вичерпний перелік випадків, коли оператор системи передачі у ролі адміністратора розрахунків зобов’язаний в односторонньому порядку поновлювати договори про врегулювання небалансів між оператором та учасниками ринку, які входять до балансуючої групи сторони, відповідальної за баланс.

Зазначимо, група з 11 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14282, який передбачає масштабну реформу НКРЕКП: посилення незалежності регулятора, повну ротацію складу комісії протягом року та прозорий конкурс на нові посади за участі міжнародних партнерів.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері. Повноваження значної частини чинних наглядових рад буде припинено вже сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько