Мінекономіки оголосило відбір до наглядових рад енергокомпаній: ключові вимоги до кандидатів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило відбір кандидатів для подальшого призначення до складу наглядових рад стратегічно важливих підприємств енергетичного сектору. Відповідне рішення ухвалила Комісія з відбору членів наглядових рад, до якої входять представники Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту, Міненерго та Фонду державного майна України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про відбір кандидатів до наглядових рад таких компаній, як Оператор ГТС України, "Укренерго", "Енергоатом", "Центренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ринку", "Українські розподільні мережі" та "Енергетична компанія України". Загалом передбачено заміщення як позицій незалежних членів, так і представників держави.

Вимоги до кандидатів

Ключовою умовою участі у відборі є професійний управлінський досвід у сфері енергетики. Кандидати повинні мати щонайменше 5 років роботи на керівних посадах у державному та/або приватному секторі економіки. Досвід роботи членом наглядової ради протягом не менше трьох років розглядатиметься як суттєва перевага.

Серед базових вимог також:

наявність вищої освіти;

володіння українською та англійською мовами (для громадян України) або англійською мовою (для іноземців);

готовність приділяти виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 50 робочих днів на рік.

Окремий акцент зроблено на професійних компетенціях. Кожен кандидат повинен мати підтверджений досвід щонайменше у двох напрямах, серед яких бізнес-стратегія та управління змінами, операційний менеджмент і безпека в енергетиці, фінанси та інвестиції, управління ризиками й внутрішній контроль, юридичний супровід і комплаєнс, корпоративне управління, взаємодія з органами влади, а також цифрові технології та інновації.

Для участі у відборі претенденти мають подати пакет документів в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису. Заявки приймаються українською або англійською мовами до 21 грудня 2025 року, 18:00 за київським часом. Кандидати можуть одночасно подаватися до кількох компаній, зазначивши це у заяві.

Після завершення прийому документів Комісія сформує короткі списки кандидатів, які будуть рекомендовані суб’єктам управління для подальшого розгляду та призначення. У Міністерстві наголошують, що цей відбір не замінює та не впливає на процедури призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, які здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад. Також сьогодні вранці уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".