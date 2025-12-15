Минэкономики объявило отбор в наблюдательные советы энергокомпаний: ключевые требования к кандидатам

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о выборе кандидатов для дальнейшего назначения в состав наблюдательных советов стратегически важных предприятий энергетического сектора. Соответствующее решение приняла Комиссия по отбору членов наблюдательных советов, в которую входят представители Минэкономики, Минфина, Минюста, Минэнерго и Фонда государственных имуществ Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет об отборе кандидатов в наблюдательные советы таких компаний, как Оператор ГТС Украины, "Укрэнерго", "Энергоатом", "Центрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор рынка", "Украинские распределительные сети" и "Энергетическая компания Украины". В целом, предусмотрено замещение как позиций независимых членов, так и представителей государства.

Требования к кандидатам

Ключевым условием участия в отборе есть профессиональный управленческий опыт в сфере энергетики. Кандидаты должны иметь не менее 5 лет работы в руководящих должностях в государственном и/или частном секторе экономики. Опыт работы членом наблюдательного совета в течение минимум трех лет будет рассматриваться как существенное преимущество.

Среди базовых требований также:

наличие высшего образования;

владение украинским и английским языками (для граждан Украины) или английским языком (для иностранцев);

готовность уделять исполнению обязанностей члена наблюдательного совета не менее 50 рабочих дней в году.

Отдельный упор сделан на профессиональных компетенциях. Каждый кандидат должен иметь подтвержденный опыт по меньшей мере в двух направлениях, включая бизнес-стратегию и управление изменениями, операционный менеджмент и безопасность в энергетике, финансы и инвестиции, управление рисками и внутренний контроль, юридическое сопровождение и комплаенс, корпоративное управление, взаимодействие с органами власти, а также цифровые технологии и инновации.

Для участия в отборе претенденты должны предоставить пакет документов в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Заявки принимаются на украинском или английском языке до 21 декабря 2025, 18:00 по киевскому времени. Кандидаты могут одновременно подаваться в несколько компаний, отметив это в заявлении.

После завершения приема документов Комиссия сформирует краткие списки кандидатов, которые будут рекомендованы субъектам управления для дальнейшего рассмотрения и назначения. В Министерстве отмечают, что этот отбор не заменяет и не влияет на процедуры назначения руководителей особо важных для экономики предприятий, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов. Также сегодня утром правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".