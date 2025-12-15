Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики объявило отбор в наблюдательные советы энергокомпаний: ключевые требования к кандидатам

Минэкономики
Ключевым условием участия в отборе является профессиональный управленческий опыт / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о выборе кандидатов для дальнейшего назначения в состав наблюдательных советов стратегически важных предприятий энергетического сектора. Соответствующее решение приняла Комиссия по отбору членов наблюдательных советов, в которую входят представители Минэкономики, Минфина, Минюста, Минэнерго и Фонда государственных имуществ Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Речь идет об отборе кандидатов в наблюдательные советы таких компаний, как Оператор ГТС Украины, "Укрэнерго", "Энергоатом", "Центрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор рынка", "Украинские распределительные сети" и "Энергетическая компания Украины". В целом, предусмотрено замещение как позиций независимых членов, так и представителей государства.

Требования к кандидатам

Ключевым условием участия в отборе есть профессиональный управленческий опыт в сфере энергетики. Кандидаты должны иметь не менее 5 лет работы в руководящих должностях в государственном и/или частном секторе экономики. Опыт работы членом наблюдательного совета в течение минимум трех лет будет рассматриваться как существенное преимущество.

Среди базовых требований также:

  • наличие высшего образования;
  • владение украинским и английским языками (для граждан Украины) или английским языком (для иностранцев);
  • готовность уделять исполнению обязанностей члена наблюдательного совета не менее 50 рабочих дней в году.

Отдельный упор сделан на профессиональных компетенциях. Каждый кандидат должен иметь подтвержденный опыт по меньшей мере в двух направлениях, включая бизнес-стратегию и управление изменениями, операционный менеджмент и безопасность в энергетике, финансы и инвестиции, управление рисками и внутренний контроль, юридическое сопровождение и комплаенс, корпоративное управление, взаимодействие с органами власти, а также цифровые технологии и инновации.

Для участия в отборе претенденты должны предоставить пакет документов в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. Заявки принимаются на украинском или английском языке до 21 декабря 2025, 18:00 по киевскому времени. Кандидаты могут одновременно подаваться в несколько компаний, отметив это в заявлении.

После завершения приема документов Комиссия сформирует краткие списки кандидатов, которые будут рекомендованы субъектам управления для дальнейшего рассмотрения и назначения. В Министерстве отмечают, что этот отбор не заменяет и не влияет на процедуры назначения руководителей особо важных для экономики предприятий, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов. Также сегодня утром правительство приняло решение об объявлении конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Автор:
Татьяна Гойденко