Антимонопольний комітет оштрафував дві фармкомпанії за введення споживачів в оману

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії двох фармацевтичних компаній — ТОВ “Гледфарм ЛТД” та ТОВ “Ілан Фарм” — порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на рішення АМКУ.

Рішення було ухвалено в рамках посиленого контролю АМКУ за виробниками, реалізаторами та імпортерами біологічно активних добавок (БАДів).

ТОВ "Ілан Фарм"

Компанія "«Ілан Фарм" була визнана винною у поширенні неправдивих відомостей про свій продукт "Герпемакс крем-бальзам".

На упаковці, тубі та в листку-вкладиші цей засіб був заявлений як "комбінований засіб для профілактики герпесу". АМКУ встановив, що ця інформація є неправдивою та вводить споживачів в оману. Належних доказів на підтвердження властивості засобу косметичного засобу комітету не надано.

Повідомлення "Ілан Фарм" на упаковці та вкладиші про властивості крему-бальзаму могли ввести споживачів в оману. Через це компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги над іншими виробниками аналогічних засобів.

За порушення на фармкомпанію накладено штраф у розмірі 2,22 мільйона гривень.

ТОВ “Гледфарм ЛТД”

АМКУ встановлено, що компанія “Гледфарм ЛТД” поширювало інформацію, що вводить в оману, шляхом повідомлення споживачам неправдивих відомостей про властивості дієтичної добавки "Сахніл".

Повідомляється, що ще на етапі здійснення АМКУ заходів контролю, фармкомпанія частково змінила оформлення препарату, шляхом видалення окремих властивостей з лицьової та зворотної сторони упаковки такої добавки, припинило її рекламування, а також звернулася до аптек з вимогою прибрати "Сахніл" в такому оформленні.

Проте компанія "Гледфарм ЛТД" продовжила продавати дієтичну добавку, на упаковці якої було вказано, що вона "сприяє покращенню вуглеводного обміну". АМКУ також визнав цю інформацію порушенням. Належних доказів на підтвердження наведених вище властивостей дієтичної добавки "Сахніл" надано не було.

За порушення АМКУ наклав на компанію штраф у розмірі 5,42 мільйона гривень та зобов'язав припинити введення споживачів в оману.

Раніше АМКУ визнав ТОВ “БаДМ” та СП ТОВ “Оптіма-Фарм, ЛТД” винними в антиконкурентних узгоджених діях на ринку оптової реалізації лікарських засобів. Компанії встановлювали однакові ціни на популярні препарати, обмежуючи конкуренцію. За це АМКУ наклав на них штрафи загальною сумою понад 4 млрд гривень.