Антимонопольный комитет оштрафовал две фармкомпании за введение потребителей в заблуждение

Антимонопольный комитет оштрафовал две фармкомпании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия двух фармацевтических компаний — ООО "Глэдфарм ЛТД" и ООО "Илан Фарм" — нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.

Решение было принято в рамках усиленного контроля АМКУ за производителями, реализаторами и импортерами биологически активных добавок (БАД).

ООО "Илан Фарм"

Компания "Илан Фарм" была признана виновной в распространении ложных сведений о своем продукте "Герпемакс крем-бальзам".

На упаковке, тубе и листе-вкладыше это средство было заявлено как "комбинированное средство для профилактики герпеса". АМКУ установил, что эта информация неправдива и вводит потребителей в заблуждение. Надлежащих доказательств подтверждения свойства средства косметического средства комитету не предоставлено.

Фото 2 — Антимонопольный комитет оштрафовал две фармкомпании за введение потребителей в заблуждение

Сообщения "Илан Фарм" на упаковке и вкладыше о свойствах крема-бальзама могли ввести потребителей в заблуждение. Поэтому компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества над другими производителями аналогичных средств.

За нарушение на фармкомпанию наложен штраф в размере 2,22 миллиона гривен.

ООО "Глэдфарм ЛТД"

АМКУ установлено, что компания "Гледфарм ЛТД" распространяла вводящую в заблуждение информацию путем сообщения потребителям ложных сведений о свойствах диетической добавки "Сахнил".

Сообщается, что еще на этапе осуществления АМКУ мер контроля, фармкомпания частично изменила оформление препарата путем удаления отдельных свойств с лицевой и обратной стороны упаковки такой добавки, прекратило ее рекламирование, а также обратилась в аптеки с требованием убрать "Сахнил" в таком оформлении.

Фото 3 — Антимонопольный комитет оштрафовал две фармкомпании за введение потребителей в заблуждение

Однако компания "Глэдфарм ЛТД" продолжила продавать диетическую добавку, на упаковке которой было указано, что она "способствует улучшению углеводного обмена". АМКУ также признал эту информацию нарушением. Надлежащих доказательств в подтверждение вышеприведенных свойств диетической добавки "Сахнил" предоставлено не было.

За нарушение АМКУ наложил на компанию штраф в размере 5,42 миллиона гривен и обязал прекратить введение потребителей в заблуждение.

Ранее АМКУ признал ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке оптовой реализации лекарственных средств. Компании устанавливали равные цены на популярные препараты, ограничивая конкуренцию. За это АМКУ наложил на них штрафы на общую сумму более 4 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб