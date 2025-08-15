- Категория
Антимонопольный комитет оштрафовал две фармкомпании за введение потребителей в заблуждение
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия двух фармацевтических компаний — ООО "Глэдфарм ЛТД" и ООО "Илан Фарм" — нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение АМКУ.
Решение было принято в рамках усиленного контроля АМКУ за производителями, реализаторами и импортерами биологически активных добавок (БАД).
ООО "Илан Фарм"
Компания "Илан Фарм" была признана виновной в распространении ложных сведений о своем продукте "Герпемакс крем-бальзам".
На упаковке, тубе и листе-вкладыше это средство было заявлено как "комбинированное средство для профилактики герпеса". АМКУ установил, что эта информация неправдива и вводит потребителей в заблуждение. Надлежащих доказательств подтверждения свойства средства косметического средства комитету не предоставлено.
Сообщения "Илан Фарм" на упаковке и вкладыше о свойствах крема-бальзама могли ввести потребителей в заблуждение. Поэтому компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества над другими производителями аналогичных средств.
За нарушение на фармкомпанию наложен штраф в размере 2,22 миллиона гривен.
ООО "Глэдфарм ЛТД"
АМКУ установлено, что компания "Гледфарм ЛТД" распространяла вводящую в заблуждение информацию путем сообщения потребителям ложных сведений о свойствах диетической добавки "Сахнил".
Сообщается, что еще на этапе осуществления АМКУ мер контроля, фармкомпания частично изменила оформление препарата путем удаления отдельных свойств с лицевой и обратной стороны упаковки такой добавки, прекратило ее рекламирование, а также обратилась в аптеки с требованием убрать "Сахнил" в таком оформлении.
Однако компания "Глэдфарм ЛТД" продолжила продавать диетическую добавку, на упаковке которой было указано, что она "способствует улучшению углеводного обмена". АМКУ также признал эту информацию нарушением. Надлежащих доказательств в подтверждение вышеприведенных свойств диетической добавки "Сахнил" предоставлено не было.
За нарушение АМКУ наложил на компанию штраф в размере 5,42 миллиона гривен и обязал прекратить введение потребителей в заблуждение.
Ранее АМКУ признал ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке оптовой реализации лекарственных средств. Компании устанавливали равные цены на популярные препараты, ограничивая конкуренцию. За это АМКУ наложил на них штрафы на общую сумму более 4 млрд гривен.