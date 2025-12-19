АМКУ разоблачил три заговора на торгах и оштрафовал компании более чем на 50 млн грн

Антимонопольный комитет Украины принял три решения по сговорам на публичных закупках. Компании, которые согласовывали свое поведение во время торгов на закупку лесных услуг, медицинских материалов и электросчетчиков, оштрафовали более чем на 50 млн грн. Такие нарушения являются основанием для отстранения от участия в тендерах на три года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

О решении АМКУ

Первым решением Антимонопольный комитет признал, что компании ООО "Креон" и ООО "Тандкм Вуд" нарушили законодательство о защите экономической конкуренции, согласовав свое поведение при участии в торгах. Речь идет о закупках лесозаготовительных и лесокультурных услуг, которые в 2025 году проводил филиал "Столичный лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины". Общая ожидаемая стоимость этих торгов превышала 69 млн. грн.

В ходе расследования Комитет пришел к выводу, что вместо реальной конкуренции компании действовали скоординированно. В частности, была зафиксирована общность экономических интересов, согласовано распределение трудовых ресурсов, а также подготовка тендерных предложений в тесном взаимодействии. Такие действия привели к искажению результатов торгов.

За участие в сговоре АМКУ оштрафовал ООО "Креон" и ООО "Тандем Вуд" на общую сумму 3,84 млн грн.

Вторым решением Антимонопольный комитет Украины установил сговор между компаниями ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" и ООО "Астор Медикал" во время участия в государственных закупках. Нарушения касались 12 тендеров на поставку расходных материалов для процедур гемодиализа и гемодиафильтрации, которые проводились в 2022-2023 годах. Общая ожидаемая стоимость закупок превышала 78 млн. грн.

В ходе расследования Комитет пришел к выводу, что компании действовали согласованно и фактически устраняли конкуренцию между собой. Их поведение во время подготовки и представления тендерных предложений было скоординированным, что повлияло на результаты торгов.

За нарушение конкурентного законодательства АМКУ наложил на компании штрафы на общую сумму более 35,9 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины также установил сговор между компаниями ООО "Албат" и ООО "Ник" при закупке счетчиков для АО "Полтаваоблэнерго" в 2024 году. В ходе торгов компании действовали согласованно, что привело к фактическому устранению конкуренции и искажению результатов закупки.

За нарушение конкурентного законодательства АМКУ наложил на участников заговора штраф в размере более 10,4 млн грн.

В соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", компаниям может быть отказано в участии в тендерах, если в течение последних трех лет они привлекались к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов закупок.

