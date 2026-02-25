В Одесі викрили схему на 21 млн грн під час закупівель живлення для світлофорів

В Одесі правоохоронці викрили схему заволодіння понад 20,7 млн грн бюджетних коштів під час закупівель блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організатором оборудки був директор приватного підприємства, який фактично контролював групу компаній. До реалізації схеми він залучив посадовців комунальної установи СМЕП Одеської міськради, адвоката та керівників ще двох фірм.

Упродовж 2024 року підконтрольні структури систематично вигравали тендери та постачали обладнання за свідомо завищеними цінами. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову документацію, розрахунки вартості та матеріали, що свідчать про узгодження цін між учасниками.

Прокурори Одеська обласна прокуратура повідомили про підозру сімом особам, серед яких двоє посадовців комунальної установи, власник групи компаній, два директори підприємств, адвокат і співробітник однієї з фірм.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи, одного з посадовців відсторонено від посади.

Зауважимо, що минулого року 501,2 млн грн пройшли через публічні закупівлі, де учасники у 32 тендерах мали підтверджені зв’язки між собою.