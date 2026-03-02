Розкрадання 68 млн грн: власнику обленерго оголосили підозру за мільйонну зарплату

Прокурори викрили схему в енергокомпанії на Сумщині, де замість захисту енергооб'єктів 68 мільйонів гривень вивели на “зарплату” підсанкційному власнику.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2020–2024 років підприємству було завдано збитків на суму майже 68 млн грн.

Ці кошти, як зазначають у відомстві, могли бути спрямовані на посилення захисту енергетичної інфраструктури Сумської області.

Деталі справи

Слідство встановило, що одного з власників компанії, до якого у 2025 році рішенням РНБО було застосовано санкції, фіктивно призначили на керівну посаду з аномальними умовами праці.

Він отримував 1 млн грн заробітної плати щомісяця за дистанційний формат роботи з навантаженням лише близько 4 годин на тиждень.

Такий розмір виплат у 5-7 разів перевищував максимально допустимі норми, визначені НКРЕКП для працівників цього товариства.

Схема дозволяла збагачуватися в обхід виплати дивідендів державі, яка володіє частиною акцій компанії.

Підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах) повідомлено бенефіціарному власнику, фінансовому директору, а також колишньому та чинному керівникам компанії.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, під час ремонту Трипільської ТЕС службові особи приватних компаній заволоділи понад 50 млн грн державних коштів через схему з фіктивними тендерами та завищеними цінами. Шістьом фігурантам уже повідомлено про підозру, двоє перебувають під домашнім арештом, ще трьом суд може обрати запобіжний захід із заставою по 51 млн грн кожному.