Розкрадання 50 млн грн на ремонті Трипільської ТЕС: шістьом особам повідомлено про підозру

Під час ремонту Трипільської ТЕС службові особи приватних компаній заволоділи понад 50 млн грн державних коштів через схему з фіктивними тендерами та завищеними цінами. Шістьом фігурантам уже повідомлено про підозру, двоє перебувають під домашнім арештом, ще трьом суд може обрати запобіжний захід із заставою по 51 млн грн кожному.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генерального прокурора Руслана Кравченка.

За процесуального керівництва Київська обласна прокуратура викрито службових осіб низки приватних підприємств, які організували схему заволодіння коштами державного підприємства під час проведення ремонтних робіт на теплоелектростанції.

За даними слідства, підозрювані створили мережу підконтрольних компаній, залучивши родичів і близьких осіб. Під час участі в публічних закупівлях вони подавали узгоджені між собою тендерні пропозиції із заздалегідь завищеними цінами. Таким чином конкуренція була формальною, а переможцем ставала "потрібна" компанія.

Укладені договори передбачали значно завищену вартість товарів і послуг — ціни на окремі позиції збільшувалися у кілька разів. Різницю між реальною ринковою вартістю та сумами, зазначеними в документації, учасники схеми отримували готівкою.

Для легалізації коштів використовували фіктивні договори з підприємствами тіньового сектору, які надавали послуги з обготівковування. Досудове розслідування задокументувало системну доставку готівки так званими "кур’єрами" до офісів учасників схеми.

Попередньо встановлено, що через оборудку було обготівковано щонайменше 50 млн грн.

Шістьом особам повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двоє фігурантів перебувають під домашнім арештом. Щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще одного підозрюваного встановлюється.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, станція була зруйнована внаслідок атаки РФ ракетами типу Х-69 11 квітня 2024 року.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.