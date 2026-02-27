Хищение 50 млн грн на ремонте Трипольской ТЭС: шести лицам сообщено о подозрении

Во время ремонта Трипольской ТЭС должностные лица частных компаний завладели более 50 млн грн государственных средств из-за схемы с фиктивными тендерами и завышенными ценами. Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении, двое находятся под домашним арестом, еще трем суд может избрать меру пресечения с залогом по 51 млн грн каждому.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Руслана Кравченко.

При процессуальном руководстве Киевская областная прокуратура разоблачена должностных лиц ряда частных предприятий, организовавших схему завладения средствами государственного предприятия во время проведения ремонтных работ на теплоэлектростанции.

По данным следствия, подозреваемые создали сеть подконтрольных компаний, привлекая родственников и близких лиц. При участии в публичных закупках они представляли согласованные между собой тендерные предложения по заранее завышенным ценам. Таким образом, конкуренция была формальной, а победителем становилась "нужная" компания.

Заключенные договоры предусматривали значительно завышенную стоимость товаров и услуг – цены на отдельные позиции увеличивались в несколько раз. Разницу между реальной рыночной стоимостью и суммами, указанными в документации, участники схемы получали наличными.

Для легализации средств использовали фиктивные договоры с предприятиями теневого сектора, которые оказывали услуги по обнашиванию. Досудебное расследование задокументировало системную доставку наличных так называемыми "курьерами" в офисы участников схемы.

Предварительно установлено, что через сделку было обналичено не менее 50 млн грн.

Шестерым лицам сообщено о подозрении по фактам завладения имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Два фигуранта находятся под домашним арестом. В отношении еще трех в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 51 млн грн каждому. Местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.

Напомним, станция была разрушена в результате атаки РФ ракетами типа Х-69 11 апреля 2024 года.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.