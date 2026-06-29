ЄС та Китай встановили дедлайн до жовтня для вирішення торговельних суперечок

Європейський Союз і Китай встановили жовтень як крайній термін для досягнення прогресу в торговельних розбіжностях. Напруженість між двома економічними державами стрімко зростає, тому сторони намагаються знайти компроміс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Голова ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович після зустрічі з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що до жовтня команди мають достатньо часу для досягнення відчутних результатів.

Посадовці планують вирішити низку гострих проблем, серед яких ключовою є зростаючий торговельний дефіцит ЄС, оскільки субсидовані китайські товари буквально заполонили європейський ринок.

Сторони також розглянуть питання китайського експортного контролю, який обмежив доступ Європи до основних поставок, захист прав інтелектуальної власності та реформи Світової організації торгівлі. Для цього Брюссель і Пекін створять спільну платформу для моніторингу торговельних потоків.

Балансування Європи

Жовтневий термін збігається з наступним самітом лідерів ЄС і настане невдовзі після очікуваного візиту Сі Цзіньпіна до США, а також безпосередньо перед закінченням терміну призупинення китайського експортного контролю над критично важливими мінералами.

Торговельний дефіцит ЄС з Китаєм торік досяг 360 мільярдів євро, і дисбаланс зафіксували в усіх 27 державах-членах. Брюссель серйозно занепокоєний тим, що Пекін отримав небезпечні важелі впливу на європейські фірми через залежність від поставок напівпровідників і рідкісноземельних мінералів.

Пошук єдиної стратегії

Поки тривають переговори, Європейська комісія готує план щодо припинення виключної залежності компаній від Китаю, який очікується цієї осені. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Європа просто мусить реагувати, і головне питання полягає в тому, як саме це зробити без критичних втрат.

Китай уже попередив про готовність жорстко відповідати на будь-які обмеження, аж до можливого заморожування економічних зв'язків з ЄС. Багато в чому фінальна реакція Європи залежатиме від позиції Німеччини.

Берлін традиційно віддає перевагу діалогу і раніше голосував проти тарифів на китайські електромобілі. Проте німецькі автомобільні, хімічні та технологічні гіганти наразі самі зазнають величезного тиску з боку конкурентів із КНР.

Нагадаємо, країни Європейської економічної зони та Швейцарія спрямували майже 200 млрд євро на розвиток галузі електромобілів. Головна мета цих вкладень — розбудова власної інфраструктури та боротьба з домінуванням Китаю на ринку акумуляторів.