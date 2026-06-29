ЕС и Китай установили дедлайн до октября для разрешения торговых споров

Европейский Союз и Китай установили октябрь как крайний срок для достижения прогресса в торговых разногласиях. Напряженность между двумя экономическими государствами стремительно растет, поэтому стороны пытаются найти компромисс.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Глава ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович после встречи с министром торговли Китая Ван Веньтао заявил, что до октября команды имеют достаточно времени для достижения ощутимых результатов.

Чиновники планируют решить ряд острых проблем, среди которых ключевым является растущий торговый дефицит ЕС, поскольку субсидированные китайские товары буквально заполонили европейский рынок.

Стороны также рассмотрят вопросы китайского экспортного контроля, ограничивающего доступ Европы к основным поставкам, защиту прав интеллектуальной собственности и реформу Всемирной торговой организации. Для этого Брюссель и Пекин создадут общую платформу для мониторинга торговых потоков.

Балансирование Европы

Октябрьский срок совпадает со следующим саммитом лидеров ЕС и наступит вскоре после ожидаемого визита Си Цзиньпина в США, а также непосредственно до истечения срока приостановки китайского экспортного контроля над критически важными минералами.

Торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году достиг 360 миллиардов евро, и дисбаланс был зафиксирован во всех 27 государствах-членах. Брюссель серьезно обеспокоен тем, что Пекин получил опасные рычаги влияния на европейские фирмы из-за зависимости от поставок полупроводников и редкоземельных минералов.

Поиск единой стратегии

Пока продолжаются переговоры, Европейская комиссия готовит план по прекращению исключительной зависимости компаний от Китая, который ожидается этой осенью. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа просто должна реагировать, и главный вопрос состоит в том, как именно это сделать без критических потерь.

Китай уже предупредил о готовности жестко отвечать на любые ограничения, вплоть до возможной заморозки экономических связей с ЕС. Во многом финальная реакция Европы будет зависеть от позиции Германии.

Берлин традиционно предпочитает диалог и раньше голосовал против тарифов на китайские электромобили. Однако немецкие автомобильные, химические и технологические гиганты сейчас сами испытывают огромное давление со стороны конкурентов из КНР.

Напомним, страны Европейской экономической зоны и Швейцария направили почти 200 млрд. евро на развитие отрасли электромобилей. Главная цель этих вложений – развитие собственной инфраструктуры и борьба с доминированием Китая на рынке аккумуляторов.