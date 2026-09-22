Китай забезпечує майже половину світового контейнерного експорту

Частка Китаю у світовому експорті контейнерних вантажів за останні три місяці досягла рекордних 40%, що свідчить про стрімке зростання залежності другої економіки світу від зовнішньої торгівлі. Лише за останні дев'ять місяців цей показник зріс на 2,5%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За словами президента Європейської торговельної палати в Китаї Єнса Ескелунда, настільки стрімкого результату очікували не раніше 2030 року, а поточні темпи вказують на загрозливе поглиблення глобальних дисбалансів у торгівлі.

Зокрема, у 2019 році на кожен відправлений до Китаю європейський контейнер припадало 2,5 контейнера у зворотному напрямку, тоді як за перші вісім місяців цього року співвідношення сягнуло вже 1 до 6 на користь КНР.

Загроза деіндустріалізації та позиція Пекіна

Стрімке зростання китайського торговельного профіциту викликає дедалі більше занепокоєння в Євросоюзі та Сполучених Штатах, де побоюються закриття робочих місць і занепаду власного виробництва під тиском дешевого імпорту.

За період із січня до серпня позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Китаю становило 805,51 млрд доларів, що відкриває шлях до оновлення торішнього історичного рекорду у 1,2 трлн доларів.

У ЄС наголошують, що Пекін продовжує спрямовувати ресурси в промисловість замість розв'язання внутрішніх проблем, зокрема затяжної кризи на ринку нерухомості, яка стримує споживання. Поки виробництво в Китаї за вісім місяців зросло на 5,3%, роздрібні продажі в серпні додали лише 0,4%, що свідчить про значне переважання випуску товарів над внутрішнім попитом.

Влада Китаю всі закиди щодо надлишку потужностей відкидає, стверджуючи, що першість у виробництві електромобілів, сонячних панелей та акумуляторів зумовлена природними конкурентними перевагами на світовому ринку.

Нагадаємо, у червні експорт Китаю зріс до рекордних $412 млрд на тлі буму штучного інтелекту. Обсяг постачань товарів збільшився на 27% проти аналогічного періоду минулого року завдяки світовому попиту на електроніку та компоненти для технологій ШІ.