Експорт Китаю зріс до рекордних $412 млрд у червні на тлі буму штучного інтелекту

У червні 2026 року обсяг експорту товарів із Китаю досяг історичного рекорду у 412 мільярдів доларів, збільшившись на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним драйвером зростання став глобальний попит на інфраструктуру для штучного інтелекту та передову електроніку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Імпорт до Китаю також продемонстрував зростання, збільшившись на 36%. Це найшвидший темп за останні п'ять років. У результаті профіцит торговельного балансу країни зріс до 125,6 мільярда доларів, що є одним із найвищих місячних показників в історії.

Особливості червневих показників торгівлі:

Напівпровідники та комп'ютери: китайський експорт напівпровідників у грошовому вираженні зріс на 122% на тлі дефіциту та подорожчання мікросхем на світовому ринку, хоча у фізичному обсязі продажі впали на 0,4%. Поставки комп'ютерів та комплектуючих у грошовому еквіваленті збільшилися на 53%.

Машинобудування: поставки суден за кордон зросли на 42%, побутової техніки — на 15%.

Нафта: імпорт сирої нафти до Китаю у червні скоротився на 41% порівняно з минулим роком — до 29 мільйонів тонн, що є найменшим обсягом за останні майже десять років.

Зростання експорту з Китаю призводить до збільшення торговельного дисбалансу з країнами Європи. Зокрема, у червні профіцит торгівлі КНР із Німеччиною зріс більш ніж удвічі, а з Європейським Союзом загалом — збільшився на 27% до рекордних 32,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, Китай вперше експортував понад 1 мільйон авто за місяць. У червні 2026 року щомісячний експорт автомобілів із Китаю вперше в історії перетнув позначку в 1 мільйон одиниць. Стрімке зростання постачань відбувається на тлі загального стрибка китайської торгівлі, що посилює напругу у відносинах із партнерами, зокрема з Європейським Союзом.