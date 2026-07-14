Экспорт Китая вырос до рекордных $412 млрд в июне на фоне бума искусственного интеллекта

В июне 2026 года объем экспорта товаров из Китая достиг исторического рекорда в 412 миллиардов долларов, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста стал глобальный спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и передовую электронику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Импорт в Китай также продемонстрировал рост, увеличившись на 36%. Это самый быстрый темп за последние пять лет. В результате профицит торгового баланса страны вырос до 125,6 миллиарда долларов, что является одним из самых высоких месячных показателей в истории.

Особенности июньских показателей торговли:

Полупроводники и компьютеры: китайский экспорт полупроводников в денежном выражении вырос на 122% на фоне дефицита и удорожания микросхем на мировом рынке, хотя в физическом объеме продажи упали на 0,4%. Поставки компьютеров и комплектующих в денежный эквивалент увеличились на 53%.

Машиностроение: поставки судов за границу выросли на 42%, бытовой техники – на 15%.

Нефть: импорт сырой нефти в Китай в июне сократился на 41% по сравнению с прошлым годом — до 29 миллионов тонн, что является наименьшим объемом за последние десять лет.

Рост экспорта из Китая приводит к увеличению торгового дисбаланса со странами Европы. В частности, в июне профицит торговли КНР с Германией вырос более чем вдвое, а с Европейским Союзом в целом увеличился на 27% до рекордных 32,9 миллиарда долларов.

Напомним, Китай впервые экспортировал более 1 миллиона авто в месяц. В июне 2026 года ежемесячный экспорт автомобилей из Китая впервые в истории пересек отметку в 1 миллион единиц. Стремительный рост поставок происходит на фоне всеобщего скачка китайской торговли, что усиливает напряжение в отношениях с партнерами, в частности с Европейским Союзом.