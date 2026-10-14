Рекордные $134 млрд в месяц: профицит торговли Китая взлетел благодаря экспорту

Темпы роста китайского экспорта в сентябре продемонстрировали стремительный подъем с февраля, усилив мировые торговые дисбалансы и приблизив профицит за первые девять месяцев года к превышению рекорда в 1,2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации таможенной службы, в сентябре заграничные поставки выросли на 36% в годовом исчислении, тогда как импорт увеличился на 31%. В результате положительное сальдо внешней торговли за месяц расширилось почти до 134 миллиардов долларов, превзойдя все оценки опрошенных экономистов.

Общий торговый профицит с начала года достиг 938 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Факторы технологического бума и переориентация рынков

Существенный рост стоимостных объемов обусловлен подорожанием полупроводников, а также нефти и металлов. По данным Национального бюро статистики КНР, цены производителей в сентябре подскочили на 5% в годовом исчислении, показав самые высокие темпы с 2022 года.

Ключевым фактором стал глобальный спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта:

экспорт высокотехнологичной продукции вырос почти на 64% в сентябре, обеспечив примерно половину общего прироста поставок;

продажи в США увеличились на 40% — рекордными темпами более чем за пять лет — из-за закупки оборудования для ИИ, что увеличило профицит в торговле с Вашингтоном до 34 миллиардов долларов;

из-за американских тарифов компании перенаправили потоки: по оценке МВФ, страны Азии поглотили около половины смещенного экспорта, а Европейский Союз — почти пятую часть.

Торговый профицит Китая с ЕС в сентябре обновил рекорд и составил 34,8 млрд долларов, что почти на 21% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В то же время, после месяцев споров Брюссель и Пекин согласовали ограничение импорта гибридных автомобилей из КНР, что китайская сторона назвала сохранением экспортного пространства для своих автопроизводителей.

Кроме того, рекордные по стоимости объемы китайских товаров в прошлом месяце закупили Австралия, Южная Корея, Тайвань, Россия и государства АСЕАН. По подсчетам аналитиков "Goldman Sachs Group Inc.", количество стран, дефицит торговли которых с Китаем превышает 3% их ВВП, выросло с 2005 года более чем в три раза — до 82 государств.

Напомним, Китай обеспечивает почти половину мирового контейнерного экспорта. Доля КНР в глобальных контейнерных отгрузках достигла рекордных 40%, увеличившись за последние девять месяцев на 2,5%.