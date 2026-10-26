Instagram бросает вызов YouTube и выходит на ТВ: в приложении появятся горизонтальные видео до 90 минут

Социальная сеть Instagram, принадлежащая корпорации Meta Platforms, расширяет видеофункционал, чтобы усилить конкуренцию с TikTok и YouTube от Google, а также заложить основу для масштабного выхода на телевизионные экраны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Платформа запускает ряд новых форматов:

Features — горизонтальные видеоролики продолжительностью до 90 минут, отходящие от исключительно вертикального короткого формата Reels.

Series – формат, разработанный для эпизодических коротких микросериалов.

Обновленный Instagram Live — перезапуск системы прямых эфиров, которые будут теперь отображаться шире в рекомендациях и вкладке Reels даже для пользователей, которые не подписаны на автора.

Вице-президент из продуктов Instagram Тесса Лайонс, курирующая видеоэкспансию под руководством главы компании Адама Моссери, пояснила, что цель платформы — стать главным местом для социальных развлечений.

По ее словам, для этого необходимо предоставить пользователям более широкие возможности для визуального сторителинга и облегчить зрителям открытие нового контента, важной составляющей чего являются телевизоры, где люди проводят все больше времени по просмотру видео от креаторов.

Кроме того, успех формата Reels, роликами из которого пользователи делятся в личных сообщениях 4,5 млрд раз в день, заложил прочную основу для развития других видеоформатов.

Предотвращение оттока зрителей и конкуренция с гигантами

Изменение стратегии совпало с рекордными показателями вовлеченности в Instagram, главным двигателем которых стал именно видеоконтент, о чем на прошлой неделе на отчете о доходах за третий квартал заявил глава Meta Марк Цукерберг.

В то же время платформа несколько отставала от конкурентов в развитии развлекательного формата: TikTok уже популяризировал зародившиеся в Китае микросериалы и получают распространение на Западе, а YouTube недавно запустил функцию Shorts series для структурирования видео по сезонам и эпизодам и уже почти десятилетие инвестирует в концепцию дома.

Ключевым ограничением формата Reels было то, что ролики больше трех минут не попадали в рекомендации новой аудитории. Поэтому видеоблогеры, подкастеры и комики были вынуждены переводить подписчиков на посторонние ресурсы. Формат Features должен решить эту проблему, удерживая зрителей внутри платформы как на смартфонах, так и телевизорах.

С понедельника бета-версия Features станет доступна десяткам тысяч авторов в США. Формат коротких сериалов Series уже тестируется в США, Мексике и Индии, а трансляции прямых эфиров в рекомендациях до конца года заработают в Индонезии и Бразилии. В будущем все эти типы видео будут отображаться рядом с Reels.

Кроме того, с понедельника телевизионное приложение Instagram становится доступным на платформе Apple TV в США (ранее его запустили на устройствах Amazon Fire TV, Samsung и Google TV).

Вскоре зрители смогут не только просматривать на больших экранах длинные видео и сериалы, но и использовать собственные смартфоны в качестве пультов управления. В дальнейшем расширение присутствия на телевизорах планируется вывести и за пределы США.

Напомним, ранее сообщалось, что в США требуют оштрафовать Meta за алгоритмы соцсетей на сумму в $1,4 триллиона по обвинению четырех американских штатов в умышленном вызвании зависимости у несовершеннолетних из-за соцсетей Facebook и Instagram.