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Instagram кидає виклик YouTube та виходить на ТБ: у застосунку з'являться горизонтальні відео до 90 хвилин

Instagram by Meta
Instagram кидає виклик YouTube та виходить на ТБ / Unsplash

Соціальна мережа Instagram, що належить корпорації Meta Platforms, розширює відеофункціонал, аби посилити конкуренцію з TikTok і YouTube від Google, а також закласти основу для масштабного виходу на телевізійні екрани.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Платформа запускає низку нових форматів:

  • Features — горизонтальні відеоролики тривалістю до 90 хвилин, що є відходом від виключно вертикального короткого формату Reels.
  • Series — формат, розроблений для епізодичних коротких мікросеріалів.
  • Оновлений Instagram Live — перезапуск системи прямих етерів, які тепер відображатимуться ширше в рекомендаціях та вкладці Reels навіть для користувачів, які не підписані на автора.

Віцепрезидентка з продуктів Instagram Тесса Лайонс, яка курує відеоекспансію під керівництвом голови компанії Адама Моссері, пояснила, що мета платформи — стати головним місцем для соціальних розваг. 

За її словами, для цього необхідно дати користувачам ширші можливості для візуального сторітелінгу та полегшити глядачам відкриття нового контенту, важливою складовою чого є телевізори, де люди проводять дедалі більше часу за переглядом відео від креаторів. 

Крім того, успіх формату Reels, роликами з якого користувачі діляться в особистих повідомленнях 4,5 мільярда разів на день, заклав міцну основу для розвитку інших відеоформатів.

Запобігання відтоку глядачів та конкуренція з гігантами

Зміна стратегії збіглася з рекордними показниками залученості в Instagram, головним рушієм яких став саме відеоконтент, про що минулого тижня на звіті про доходи за третій квартал заявив очільник Meta Марк Цукерберг. 

Водночас платформа дещо відставала від конкурентів у розвитку розважального формату: TikTok уже популяризував мікросеріали, що зародилися в Китаї та набувають поширення на Заході, а YouTube нещодавно запустив функцію Shorts series для структурування відео за сезонами та епізодами і вже майже десятиліття інвестує в концепцію домашнього телебачення.

Ключовим обмеженням формату Reels було те, що ролики довше трьох хвилин не потрапляли в рекомендації новій аудиторії. Через це відеоблогери, подкастери та коміки були змушені переводити підписників на сторонні ресурси. Формат Features має вирішити цю проблему, утримуючи глядачів усередині платформи як на смартфонах, так і на телевізорах.

Від понеділка бета-версія Features стане доступною десяткам тисяч авторів у США. Формат коротких серіалів Series уже тестують у США, Мексиці та Індії, а трансляції прямих етерів у рекомендаціях до кінця року запрацюють в Індонезії та Бразилії. У майбутньому всі ці типи відео відображатимуться поруч із Reels.

Крім того, від понеділка телевізійний застосунок Instagram стає доступним на платформі Apple TV у США (раніше його запустили на пристроях Amazon Fire TV, Samsung та Google TV). 

Глядачі невдовзі зможуть не лише переглядати на великих екранах довгі відео та серіали, а й використовувати власні смартфони як пульти керування. Надалі розширення присутності на телевізорах планують вивести і за межі США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вимагають оштрафувати Meta за алгоритми соцмереж на суму в $1,4 трильйона через звинувачення чотирьох американських штатів у навмисному викликані залежності у неповнолітніх через соцмережі Facebook та Instagram.

Автор:
Максим Кольц

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