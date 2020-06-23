За сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 833 украинца — Минздрав

По состоянию на 9:00 23 июня, в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, к этому времени зарегистрирована 1 тысяча 35 летальных случаев, 16 тысяч 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

Всего проведено 580 тысяч 814 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 690 случаев;

Волынская область — 1 894 случая;

Днепропетровская область — 1 049 случаев;

Донецкая область — 368 случаев;

Житомирская область — 1 295 случаев;

Закарпатская область — 2 291 случай;

Запорожская область — 555 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 091 случай;

Кировоградская область — 631 случай;

город Киев — 4 429 случаев;

Киевская область — 2 285 случаев;

Львовская область — 4 220 случаев;

Луганская область — 73 случая;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1 333 случая;

Полтавская область — 296 случаев;

Ровенская область — 3 038 случаев;

Сумская область — 263 случая;

Тернопольская область — 1 744 случая;

Харьковская область — 1 844 случая;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 622 случая;

Черновицкая область — 4с419 случаев;

Черкасская область — 605 случаев;

Черниговская область — 485 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 тысяча 125 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине 37 тысяч 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальных, 16 тысяч 642 пациента выздоровели.