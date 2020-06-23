За сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 833 украинца — Минздрав

По состоянию на 9:00 23 июня, в Украине зафиксировано 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, к этому времени зарегистрирована 1 тысяча 35 летальных случаев, 16 тысяч 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.
Всего проведено 580 тысяч 814 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1 690 случаев;
Волынская область — 1 894 случая;
Днепропетровская область — 1 049 случаев;
Донецкая область — 368 случаев;
Житомирская область — 1 295 случаев;
Закарпатская область — 2 291 случай;
Запорожская область — 555 случаев;
Ивано-Франковская область — 2 091 случай;
Кировоградская область — 631 случай;
город Киев — 4 429 случаев;
Киевская область — 2 285 случаев;
Львовская область — 4 220 случаев;
Луганская область — 73 случая;
Николаевская область — 366 случаев;
Одесская область — 1 333 случая;
Полтавская область — 296 случаев;
Ровенская область — 3 038 случаев;
Сумская область — 263 случая;
Тернопольская область — 1 744 случая;
Харьковская область — 1 844 случая;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 622 случая;
Черновицкая область — 4с419 случаев;
Черкасская область — 605 случаев;
Черниговская область — 485 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 81 тысяча 125 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине 37 тысяч 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1012 летальных, 16 тысяч 642 пациента выздоровели.