В Domestos заявили о лабораторно подтвержденной эффективности их гелей против коронавируса

Domestos, бренд бытовой химии в портфеле продукции Unilever, подтвердил свою эффективность против нового штамма SARS-COV-2, которую вызывает коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Исследование, проведенное в лаборатории компании Microbac Laboratories, Inc. (США), согласно предварительным результатам, подтвердило высокую эффективность гелей Domestos против штамма SARS-COV-2 при обработке поверхностей как в неразбавленном состоянии, так и в концентрациях, рекомендованных ВОЗ (0,5% гипохлорита натрия)", — говорится в сообщении.

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Сообщается также, что марте-апреле 2020 года Domestos по согласованию с областными государственными администрациями, передал более 5000 литров универсального дезинфицирующего средства на основе гипохлорита натрия в опорные инфекционные больницы по всей Украине для противодействия распространению вирусных инфекций.

Недавно компания также присоединилась к инициативе МОН Украины по обеспечению 1625 пунктов проведения внешнего независимого оценивания, ЕВИ и ЕФВВ необходимыми средствами защиты, отправив более 28 тысяч литров дезинфицирующего средства для обработки помещений и поверхностей по всей Украине для того, чтобы сделать экзамены безопасными.

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"Основное действующее вещество моющих средств Domestos — гипохлорит натрия, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к применению в концентрации не менее 0,5% для обеззараживания поверхностей в домах и медицинских учреждениях, где содержатся пациенты с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19. Для проверки эффективности продукции бренда против коронавируса, было проведено исследование на штамме вируса SARS-CoV-2 в независимой лаборатории в США в мае 2020 года. Согласно предварительным результатам, моющие средства Domestos в формате гелей демонстрируют высокую эффективность как в неразбавленном состоянии, так и в концентрациях, рекомендованных ВОЗ", — сообщили в компании.

Напомним, как ранее сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19.