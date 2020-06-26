Июнь и июль Украина проживет в карантинных ограничениях, — Шмыгаль

В Кабинете министров Украины считают, что июнь и июль страна проживет в карантинных огнраничениях.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что украинцы "привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори". Глава правительства назвал это главным плюсом и огромным преимуществом украинцев, поскольку "мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать как часть жизни".

Шмыгаль признался, что разные бизнесы по-разному оценивают нынешний кризис. "Некоторые воспринимают как возможность — это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие-то сферы развлечений, креативные индустрии, — их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время, и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?" — отметил премьер.

Глава правительства еще раз напомнил, что Украина придерживается адаптивного карантина. Области и регионы, где можно работать в обычном режиме, — могут работать и поддерживать экономику. В тех же регионах, где начался пик заболеваний, Кабмин вынужден ужесточать карантинные правила.

"Поэтому, возвращаясь к вопросу, мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", — констатировал он.

Напомним, что в областях Украины с 22 июня решение об усилении карантина будут принимать местные власти.