Адаптивный карантин: кинотеатрам в Украине позволят работать со 2 июля

Кабинет министров запретил работать кинотеатрам до 1 июля.

Они смогут возобновить работу со 2 июля, но с соблюдением санитарных условий, заявил на заседании правительства в четверг, 25 июня, министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает hromadske.

"Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть, возможна их работа со 2 июля, но с условием наполненности не более 50%", — пояснил он.

При этом глава Минздрава добавил, что решать, открывать кинотеатры или нет в условиях "адаптивного" карантина, будут на местах.

Известно, что 24 июня в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина, в частности, власти разрешили работу кинотеатров.

В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что раньше 2 июля кинотеатры в Украине не смогут открыться, прежде всего — из-за переноса украинских и мировых премьер и экономической невыгодности низкой наполняемости кинозалов.

Также глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявлял, что кинотеатры в Украине могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Напомним, 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.