Кинотеатры в Украине откроют не раньше 2 июля — нардеп

Кинотеатры в Украине могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко в Telegram.

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По его словам, условия открытия кинотеатров обсуждали на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

Как отметил Сушко, Кабмин готов был позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых лент они не были готовы открыться.

Поэтому предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Украине COVID-19 обнаружили у 29 тысяч 753 человек, из них 13 тысяч 576 пациентов уже выздоровели, а 870 — умерли от осложнений.

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За минувшие сутки обнаружили 683 новых случая, также 426 человек выздоровели и 16 умерли.

Таким образом, в Украине 2 дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне. При этом больше всего новых заболевших за сутки фиксируется в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

Как сообщалось, в связи с этим в Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер по коронавирусу, которые были смягчены 23 мая.