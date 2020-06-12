Политика 1 час назад

Минздрав позволил украинцам праздновать свадьбы

При условии соблюдения ограничительных мер

Свадьба во время карантина. Фото: vecherniy.kharkov.ua Свадьба во время карантина. Фото: vecherniy.kharkov.ua
Свадьба во время карантина. Фото: vecherniy.kharkov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что праздновать свадьбу украинцы могут, но только при условии соблюдения ограничительных мер.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в пятницу, 12 июня.

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"Праздновать (свадьбу) можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. А именно, это и социальная дистанция по возможности, — понимаю, что это свадьба, — и пользование антисептиками, и другие меры, о которых мы неоднократно говорили, о которых всем нам известно", — отметил министр.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Украине COVID-19 обнаружили у 29 тысяч 753 человек, из них 13 тысяч 576 пациентов уже выздоровели, а 870 — умерли от осложнений.

За минувшие сутки обнаружили 683 новых случая, также 426 человек выздоровели и 16 умерли.

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Таким образом, в Украине 2 дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне. При этом больше всего новых заболевших за сутки фиксируется в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

Как сообщалось, в связи с этим в Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер по коронавирусу, которые были смягчены 23 мая.

В то же время, вопрос об ограничениях в работе общественного транспорта столицы не стоит.

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