Кино на шезлонге: автокинотеатр на Левом берегу Киева теперь доступен и для пешеходов

В автокинотеатре KINOLIFE Cinema на Левом берегу Киева появилась возможность смотреть фильмы не только автовладельцам, но и пешеходам.

Об этом Delo.ua сообщили организаторы кинотеатра.

Спустя три недели работы, организаторы кинотеатра рассказали о ряде нововведений. В частности, теперь смотреть фильмы можно не только сидя, но и лежа. "В первых рядах размещены шезлонги для зрителей без автомобилей. Во время сеанса можно строить глазки своему соседу или соседке по шезлонгу. Но, как говорится, look but do not touch, потому что расстояние между шезлонгами — 1,5 метра, что соответствует карантинным нормам", — отметили в KINOLIFE Cinema.

В автокинотеатре также установили новый большой экран. "Это именно тот случай, когда размер имеет значение: картинка стала еще качественнее, а просмотр — приятнее", — отметили организаторы.

Кроме того, теперь на территории кинотеатра будут проходить познавательные и развлекательные мероприятия: в частности, гениям, шутникам и кинолюбителям будет чем заняться вечером — в программе IT-митапы, стендапы, творческие встречи и много другого.

"21 июня все желающие смогут подтянуть свой английский. В этот день состоится показ криминальной романтической комедии "Жаркие летние ночи" с волшебным Тимоти Шаламе в главных ролях. Фильм покажут на языке оригинала с украинскими субтитрами. Трейлер можно посмотреть здесь, а купить билеты — тут. 23 июня посетителей ждет творческая встреча с режиссером Марысей Никитюк. После общения будем смотреть ее драматический фильм "Когда падают деревья". Билеты на этот ивент доступны по этой ссылке", — говорится в анонсе.

Персонал кинотеатра работает в масках и перчатках, также на территории имеются санитайзеры. За обновлениями афиши следите на сайте Kinolife Cinema.

Напомним, что 21 мая в Киеве на паркинге Арт-завода "Платформа" (улица Беломорская, 1) открылся автокинотеатр KINOLIFE Cinema. Для соблюдения безопасности, приобрести билеты можно было только онлайн, а администрация просила оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-волну. 1 билет действует на 1 парковочное место, то есть на 1 авто, и стоит 140 грн. За такую же сумму предлагаются подарочные сертификаты.