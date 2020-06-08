Lifestyle 1 час назад

В Киеве на Подоле Film.ua начал съемки мелодрамы "Рысь"

Киеве стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы "Рысь", совместного проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина"

Режиссер сериала "Рысь" Роман Ткаченко объявил начало съемок. Фото: film.ua Режиссер сериала "Рысь" Роман Ткаченко объявил начало съемок. Фото: film.ua
Режиссер сериала "Рысь" Роман Ткаченко объявил начало съемок. Фото: film.ua

В стильном кафе на Подоле были отсняты первые кадры сериала "Рысь". Режиссер проекта Роман Ткаченко разбил тарелку, что символизирует начало съемок,  сообщается на сайте FILM.UA Group.

 "Рысь"  -  совместный проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина".

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рысьСъемочная группа сериала "Рысь". Фото: film.ua"Это мелодрама о красивой сильной любви. Для настоящих чувств не важны ни расстояния, которые разделяют влюбленных, ни годы, проведенные врозь, ни обстоятельства, которые всегда вопреки", — рассказал о сериале Роман Ткаченко.

В этой истории крупным планом будут показаны отношения людей и эмоции. Страсть, измены, предательство, прощение и любовь — вот основные темы, вокруг которых закручен сюжет.

рысьКадр из сериала "Рысь". Фото: film.uaВ главных ролях снимаются актеры Анастасия Иванова, Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Прохор Дубравин.

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Съемки пройдут в столице и области. Поскольку главная героиня — врач-кардиолог, в кадре будет клиника: съемки пройдут в павильоне и в реальной больнице. Другими локациями будут Крещатицкий парк и детский лагерь.

О сериале "Рысь"

Они познакомились в летнем лагере, когда им было по 14. Красавица Анька, долговязый Сашка и Рысь. Точнее — Марина Рысева, но из-за фамилии и рыжих волос Сашка сразу прозвал ее Рысью. Троица не разлучалась все лето. А потом Марина поняла, что любит Сашку. Вот только он к тому времени начал встречаться с Анькой. Лето закончилось и вместе с ним закончилась и эта дружба. А через десять лет Марина, студентка медицинского института, случайно встретила свою первую, неудавшуюся любовь Сашку. Они поженились и были счастливы. Ровно до того момента, когда в жизни Сашки опять не появилась Анька, которую он любил все эти годы. Марина сразу поняла, что бороться нет смысла. Она просто собрала свои вещи и ушла. Марина стала одним из лучших кардиохирургов страны, встретила прекрасного человека и вышла за него замуж. А через много лет судьба снова свела всех троих вместе.

Отмена карантина автивизиоовала и съемочный процесс в StarLightMedia, где начали снимать свой первый веб-сериал для "Нового канала". Премьеру планируют на это лето на YouTube "Нового канала".

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