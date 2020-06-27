Украинцам въезд в Евросоюз пока не светит

Страны Европейского Союза не будут с 1 июля открывать границы для граждан Украины из-за роста заболеваемости в стране COVID-19, сообщает Politico.
По данным издания, в Евросоюзе предварительно определили критерии, по которым будут разрешать въезд иностранцам.
В частности, для этого необходимо, чтобы в стране-претенденте динамика заболеваемости коронавирусом COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей была меньше, чем средний показатель по ЕС.
На сегодняшний день в Украине этот показатель пока что больше, поэтому она не попала в предварительный список стран ЕС, для которых откроют границы.
Страны, для которых ЕС откроет границы с 1 июля:
Австралия
Алжир
Андорра
Ватикан
Грузия
Канада
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сан-Марино
Сербия
Таиланд
Тунис
Уругвай
Черногория
Южная Корея
Япония
Китай (если Пекин взаимно откроет границы для ЕС).
Напомним, в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.