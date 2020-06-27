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В мире 40 минут назад

Украинцам въезд в Евросоюз пока не светит

Украина пока не попала в предварительный список стран ЕС, для которых откроют границы

Украинцам въезд в Евросоюз пока не светит Украинцам въезд в Евросоюз пока не светит

Страны Европейского Союза не будут с 1 июля открывать границы для граждан Украины из-за роста заболеваемости в стране COVID-19, сообщает Politico.

По данным издания, в Евросоюзе предварительно определили критерии, по которым будут разрешать въезд иностранцам.

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В частности, для этого необходимо, чтобы в стране-претенденте динамика заболеваемости коронавирусом COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей была меньше, чем средний показатель по ЕС.

На сегодняшний день в Украине этот показатель пока что больше, поэтому она не попала в предварительный список стран ЕС, для которых откроют границы.

Страны, для которых ЕС откроет границы с 1 июля:

Австралия

Алжир

Андорра

Ватикан

Грузия

Канада

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Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сан-Марино

Сербия

Таиланд

Тунис

Уругвай

Черногория

Южная Корея

Япония

Китай (если Пекин взаимно откроет границы для ЕС).

Напомним, в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

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