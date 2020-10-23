Украина снова побила рекорд заболеваемости Covid-19 — 7,5 тысячи человек за день

По состоянию на 9 часов 23 октября в Украине зафиксировано 330 396 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные в системе мониторинга распространения эпидемии на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Рост этого числа за последние сутки снова побил рекорд, составив 7 517 случаев. На сегодня 6 164 заболевших Covid-19 умерли (+121 за день), а 137 578 выздоровели.

Таким образом, число больных, по официальной статистике на 23 октября, составляет 186 654 (выросло за прошедший день на 4 716).

Статистика числа выявленных заражений, смертей и выздоровлений по регионам Украины на данный момент выглядит следующим образом:

Напомним, в предыдущий день также был зафиксирован рекорд заболеваемости Covid-19 — 7 053 новых случая.

При этом президент Владимир Зеленский накануне заявил, что введение в стране жесткого карантина не планируется. В то же время 19 октября глава государства заявлял, что его введут, если начнут фиксировать более 9 500 новых случаев болезни в день.