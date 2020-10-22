Японские ученые проверили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19 (ВИДЕО)

В японской лаборатории III уровня биологической защиты (субмаксимального) провели эксперимент с использованием настоящего коронавируса и человеческих манекенов для выяснения, как маски защищают от COVID-19.

Как сообщает телеканал NHK, эксперименты проводились под руководством профессора Каваока Есихиро и доцента проекта Уэки Хироши из Института медицинских наук Токийского университета. Результаты научного эксперимента были опубликованы в журнале mSphere.

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В своих опытах ученые поместили два манекена лицом к лицу в лаборатории. Один был настроен на выброс капель, содержащих коронавирусы, в воздухе. Другой имел механизм, позволяющий вдыхать воздух, имитируя человеческое дыхание.

В одном из экспериментов исследователи надели маску на вдыхающий манекен. В этом случае количество вирусов, которые он поглотил, было сокращено на 17% с помощью тканевой маски и на 47% с помощью обычной хирургической маски.

Когда они надели на манекен медицинскую маску N95, которая плотно прилегает к лицу, количество уменьшилось на 79%.

При этом, когда маски были на обоих манекенах — "заразном", и "здоровом" — наблюдался гораздо больший уровень защиты, однако они все равно не могли полностью предотвратить передачу вирусов.

По словам профессора Есихиро, ранее не проводилось исследований, демонстрирующих эффективность масок с использованием реальных вирусов. Профессор также сказал, что они подтвердили важность правильного ношения масок.

Он добавил, что, тем не менее, маски не могут полностью блокировать вирусы.

"Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить" — отметил он.

Напомним, большинство украинцев не рассматривают коронавирус, как личную угрозу: 34% вообще не считают эпидемию для себя угрозой, а еще 24% считают, что это скорее всего не угроза. Серьезной угрозой ее считают всего 14%, а "скорее угрозой" — 26%.

При этом, маски в общественных местах постоянно носят 72% украинцев. Иногда ее носят 21%, а никогда всего 6%.