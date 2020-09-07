Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой для себя, но ходят в маске, — опрос

Больше половины украинцев не поддерживает действия Кабинета министров по преодолению эпидемии коронавируса.

Об этом свидетельствует опубликованный опрос социологической группой "Рейтинг", который она проводила по заказу Центра анализа и социологических исследований с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В опросе участвовали 2472 человека.

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Действия местных властей по борьбе с коронавирусом не поддерживают 34%, а поддерживают — 56%. Президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе также больше поддерживают — 49% против 40%. А вот правительство поддерживают только 36% тех, кто принимал участие в опросе. При этом 51% считают, что Кабмин не справляется.

При этом большинство украинцев не рассматривают коронавирус, как личную угрозу: 34% вообще не считают эпидемию для себя угрозой, а еще 24% считают, что это скорее всего не угроза. Серьезной угрозой ее считают всего 14%, а "скорее угрозой" — 26%. При этом маски в общественных местах постоянно носят 72% украинцев. Иногда ее носят 21%, а никогда всего 6%.

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Напомним, что по состоянию на 9:00 понедельника, 7 сентября, в Украине было 138 тысяч 68 лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62 тысячи 606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев коронавируса, 379 пациентов выздоровели, а 31 человек умер. При этом по состоянию на утро 7 сентября в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 тысяч 986 сообщений о подозрении на коронавирус.