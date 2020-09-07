В Украине за сутки подтвердили 2174 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 7 сентября, в Украине было 138 тысяч 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62 тысячи 606 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2174 новых случаев коронавируса, 379 пациентов выздоровели, а 31 человек умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 млн 709 тысяч 17 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4406 случаев;

Волынская область — 5883 случая;

Днепропетровская область — 2767 случаев;

Донецкая область — 1630 случаев;

Житомирская область — 3746 случаев;

Закарпатская область — 8091 случай;

Запорожская область — 1931 случай;

Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;

Кировоградская область — 858 случаев;

город Киев — 15 276 случаев;

Киевская область — 6278 случаев;

Львовская область — 15 881 случай;

Луганская область — 434 случая;

Николаевская область — 1665 случаев;

Одесская область — 8525 случаев;

Полтавская область — 973 случая;

Ровенская область — 9762 случая;

Сумская область — 1963 случая;

Тернопольская область — 7390 случаев;

Харьковская область — 10 972 случая;

Херсонская область — 500 случаев;

Хмельницкая область — 3195 случаев;

Черновицкая область — 11 272 случаи;

Черкасская область — 1950 случаев;

Черниговская область — 2372 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 сентября в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 тысяч 986 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки (5 сентября) было зафиксировано 2107 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 578 пациентов.