В Украине за сутки подтвердили 2174 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 7 сентября, в Украине было 138 тысяч 68 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2877 летальных, 62 тысячи 606 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2174 новых случаев коронавируса, 379 пациентов выздоровели, а 31 человек умер, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 млн 709 тысяч 17 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 4406 случаев;
Волынская область — 5883 случая;
Днепропетровская область — 2767 случаев;
Донецкая область — 1630 случаев;
Житомирская область — 3746 случаев;
Закарпатская область — 8091 случай;
Запорожская область — 1931 случай;
Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;
Кировоградская область — 858 случаев;
город Киев — 15 276 случаев;
Киевская область — 6278 случаев;
Львовская область — 15 881 случай;
Луганская область — 434 случая;
Николаевская область — 1665 случаев;
Одесская область — 8525 случаев;
Полтавская область — 973 случая;
Ровенская область — 9762 случая;
Сумская область — 1963 случая;
Тернопольская область — 7390 случаев;
Харьковская область — 10 972 случая;
Херсонская область — 500 случаев;
Хмельницкая область — 3195 случаев;
Черновицкая область — 11 272 случаи;
Черкасская область — 1950 случаев;
Черниговская область — 2372 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 сентября в Центр поступило 2123 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 199 тысяч 986 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки (5 сентября) было зафиксировано 2107 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 578 пациентов.