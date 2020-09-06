В Украине за вчерашний день зафиксировано 2 107 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 6 сентября, в Украине зарегистрировано 135 тысяч 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 846 летальных, а 62 тысячи 227 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 2 тысячи 107 новых случаев. При этом выздоровели 578 пациентов.

С начала пандемии проведено 1 млн 693 тысячи 793 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4 375 случаев;

Волынская область — 5 828 случаев;

Днепропетровская область — 2 697 случаев;

Донецкая область — 1 627 случаев;

Житомирская область — 3 678 случаев;

Закарпатская область — 8 049 случаев;

Запорожская область — 1 882 случая;

Ивано-Франковская область — 10 187 случаев;

Кировоградская область — 854 случая;

Город Киев — 15 032 случая;

Киевская область — 6 192 случая;

Львовская область — 15 695 случаев;

Луганская область — 431 случай;

Николаевская область — 1 581 случай;

Одесская область — 8 380 случаев;

Полтавская область — 945 случаев;

Ровенская область — 9 660 случаев;

Сумская область — 1 858 случаев;

Тернопольская область — 7 225 случаев;

Харьковская область — 10 833 случая;

Херсонская область — 496 случаев;

Хмельницкая область — 3 100 случаев;

Черновицкая область — 11 109 случаев;

Черкасская область — 1 894 случая;

Черниговская область — 2 286 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 6 сентября 2020 года, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 106 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 197 тысяч 863 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 5 сентября, в Украине зарегистрировано 133 тысячи 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 811 летальных, а 61 тысяча 649 пациентов выздоровели.