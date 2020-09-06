В Украине за вчерашний день зафиксировано 2 107 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 6 сентября, в Украине зарегистрировано 135 тысяч 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 846 летальных, а 62 тысячи 227 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 2 тысячи 107 новых случаев. При этом выздоровели 578 пациентов.
С начала пандемии проведено 1 млн 693 тысячи 793 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине выглядит следующим образом:
Винницкая область — 4 375 случаев;
Волынская область — 5 828 случаев;
Днепропетровская область — 2 697 случаев;
Донецкая область — 1 627 случаев;
Житомирская область — 3 678 случаев;
Закарпатская область — 8 049 случаев;
Запорожская область — 1 882 случая;
Ивано-Франковская область — 10 187 случаев;
Кировоградская область — 854 случая;
Город Киев — 15 032 случая;
Киевская область — 6 192 случая;
Львовская область — 15 695 случаев;
Луганская область — 431 случай;
Николаевская область — 1 581 случай;
Одесская область — 8 380 случаев;
Полтавская область — 945 случаев;
Ровенская область — 9 660 случаев;
Сумская область — 1 858 случаев;
Тернопольская область — 7 225 случаев;
Харьковская область — 10 833 случая;
Херсонская область — 496 случаев;
Хмельницкая область — 3 100 случаев;
Черновицкая область — 11 109 случаев;
Черкасская область — 1 894 случая;
Черниговская область — 2 286 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 сентября 2020 года, в ЦОЗ поступило 2 тысячи 106 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 197 тысяч 863 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 5 сентября, в Украине зарегистрировано 133 тысячи 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 811 летальных, а 61 тысяча 649 пациентов выздоровели.