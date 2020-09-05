Очередной рекорд: в Украине за сутки зафиксировано более 2 800 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 5 сентября в Украине зарегистрировано 133 тысячи 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 811 летальных, а 61 тысяча 649 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 836 новых случаев, выздоровели 1 тысяча 36 пациентов. С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 673 тысяч 316 тестирования методом ПЦР.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4 324 случая;
Волынская область — 5 791 случай;
Днепропетровская область — 2 625 случаев;
Донецкая область — 1 591 случай;
Житомирская область — 3 622 случая;
Закарпатская область — 7 988 случаев;
Запорожская область — 1 848 случаев;
Ивано-Франковская область — 10 011 случаев;
Кировоградская область — 846 случаев;
город Киев — 14 792 случая;
Киевская область — 6 105 случаев;
Львовськая область — 15 507 случаев;
Луганская область — 415 случаев;
Николаевская область — 1504 случая;
Одесская область — 8 260 случаев;
Полтавская область — 916 случаев;
Ровенская область — 9 634 случая;
Сумская область — 1 769 случаев;
Тернопольськая область — 7 067 случаев;
Харьковская область — 10 692 случая;
Херсонская область — 464 случая;
Хмельницкая область — 2 979 случаев;
Черновицкая область — 10 958 случаев;
Черкасская область — 1 849 случаев;
Черниговская область — 2 230 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 сентября, в ЦОЗ поступило 3 тысячи 110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 195 тысяч 757 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 4 сентября, в Украине зафиксировано 130 тысяч 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2761 летальный, 60 тысяч 613 пациентов выздоровели.