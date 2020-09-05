Очередной рекорд: в Украине за сутки зафиксировано более 2 800 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 5 сентября в Украине зарегистрировано 133 тысячи 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 811 летальных, а 61 тысяча 649 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 тысячи 836 новых случаев, выздоровели 1 тысяча 36 пациентов. С начала пандемии в Украине проведено 1 млн 673 тысяч 316 тестирования методом ПЦР.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4 324 случая;

Волынская область — 5 791 случай;

Днепропетровская область — 2 625 случаев;

Донецкая область — 1 591 случай;

Житомирская область — 3 622 случая;

Закарпатская область — 7 988 случаев;

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Запорожская область — 1 848 случаев;

Ивано-Франковская область — 10 011 случаев;

Кировоградская область — 846 случаев;

город Киев — 14 792 случая;

Киевская область — 6 105 случаев;

Львовськая область — 15 507 случаев;

Луганская область — 415 случаев;

Николаевская область — 1504 случая;

Одесская область — 8 260 случаев;

Полтавская область — 916 случаев;

Ровенская область — 9 634 случая;

Сумская область — 1 769 случаев;

Тернопольськая область — 7 067 случаев;

Харьковская область — 10 692 случая;

Херсонская область — 464 случая;

Хмельницкая область — 2 979 случаев;

Черновицкая область — 10 958 случаев;

Черкасская область — 1 849 случаев;

Черниговская область — 2 230 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 сентября, в ЦОЗ поступило 3 тысячи 110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 195 тысяч 757 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 сентября, в Украине зафиксировано 130 тысяч 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2761 летальный, 60 тысяч 613 пациентов выздоровели.