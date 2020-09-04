Патриарх Филарет заразился коронавирусом: он госпитализирован

У почетного Патриарха Филарета подтвердили диагноз "COVID-19".

На данный момент он находится на лечении в больнице, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Киевской патриархии.

"Сообщаем, что у Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", — говорится в сообщении.

При этом в патриархии попросили молиться за здоровье и выздоровление Филарета.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили рекордные 2723 новых случая заражения коронавирусом, их общее количество достигло почти 131 тысячу.

Ранее иерарх Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко заболел COVID-19.

Как известно, в декабре 2018 года состоялся Объединительный церковный собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. Тогда Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

Однако уже в мае 2019 года Филарет заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается его патриархом.

В июле 2020 года Минкульт Украины заявил, что УПЦ КП прекратила существование, присоединившись к ПЦУ.