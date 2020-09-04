В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом: более 2700 случаев в сутки

По состоянию на 9:00 пятницы, 4 сентября, в Украине зафиксированы 130 тысяч 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2761 летальный, 60 тысяч 613 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2723 новых случая заражения коронавирусом — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом 937 пациентов за сутки выздоровели, а 51 человек умер от последствий COVID-19.
Указано, что всего было проведено 1 млн 648 тысяч 87 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 4269 случаев;
Волынская область — 5723 случая;
Днепропетровская область — 2570 случаев;
Донецкая область — 1576 случаев;
Житомирская область — 3550 случаев;
Закарпатская область — 7888 случаев;
Запорожская область — 1768 случаев;
Ивано-Франковская область — 9845 случаев;
Кировоградская область — 841 случай;
город Киев — 14 477 случаев;
Киевская область — 6017 случаев;
Львовская область — 15 312 случаев;
Луганская область — 393 случая;
Николаевская область — 1446 случаев;
Одесская область — 8038 случаев;
Полтавская область — 886 случаев;
Ровенская область — 9535 случаев;
Сумская область — 1680 случаев;
Тернопольская область — 6841 случай;
Харьковская область — 10 312 случаев;
Херсонская область — 444 случая;
Хмельницкая область — 2848 случаев;
Черновицкая область — 10 786 случаев;
Черкасская область — 1756 случаев;
Черниговская область — 2150 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 сентября в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 192 тысячи 647 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее в Украине за сутки от коронавируса умерли рекордные 54 человека.