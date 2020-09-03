В Украине за сутки от коронавируса умерли рекордные 54 человека

По состоянию на 9:00 четверга, 3 сентября, в Украине было 128 тысяч 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59 тысяч 676 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 2430 новых случаев коронавируса, 859 пациентов выздоровели, а 54 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 1 млн 621 тысяча 697 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4194 случая;

Волынская область — 5662 случая;

Днепропетровская область — 2518 случаев;

Донецкая область — 1549 случаев;

Житомирская область — 3471 случай;

Закарпатская область — 7788 случаев;

Запорожская область — 1708 случаев;

Ивано-Франковская область — 9685 случаев;

Кировоградская область — 833 случая;

город Киев — 14 158 случаев;

Киевская область — 5931 случай;

Львовская область — 15 116 случаев;

Луганская область — 373 случаев;

Николаевская область — 1372 случая;

Одесская область — 7813 случаев;

Полтавская область — 855 случаев;

Ровенская область — 9476 случаев;

Сумская область — 1629 случаев;

Тернопольская область — 6637 случаев;

Харьковская область — 9941 случай;

Херсонская область — 435 случаев;

Хмельницкая область — 2740 случаев;

Черновицкая область — 10624 случаи;

Черкасская область — 1670 случаев;

Черниговская область — 2050 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 сентября в Центр поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 тысяч 516 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, в последнее время в разных регионах Украины наблюдается увеличение количества случаев госпитализации пациентов с подозрениями на COVID-19 или подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.